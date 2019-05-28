Образ – огонь! Кайли Дженнер соблазняет стройной фигурой в дерзком мини-платье

Кайли Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)

21-летняя красотка выбрала ярко-оранжевый образ для побега от обыденности

Кайли Дженнер никогда не отличалась скромностью. И очередной выход 21-летней бизнес-вумен, которую недавно назвали самой молодой миллиардершей в истории, это только подтвердил. Девушка отправилась в ресторан в мини-платье ярко-оранжевого оттенка со змеиным принтом, которое продемонстрировало сразу все козыри красавицы: пышную грудь, тонкую талию, выразительный прогиб в спине и стройные ноги. Дополнили образ прозрачные босоножки и высокий хвост.

Кайли Дженнер восхитила поклонников ярким образом (фото: instagram.com/kyliejenner)

Стоит отметить, что в таком виде она отправилась не на светский ивент. Таким образом, звезда решила «убежать от обыденности» и – именно так она подписала одно из многочисленных фото, которые выложила на своей странице в Instagram.

Кайли обожает яркие наряды (фото: instagram.com/kyliejenner)

Жаркие кадры не оставили равнодушными поклонников Кайли, которые засыпали ее лайками и комментариями.

Это просто сумасшествие

Ты никогда не разочаруешь!

О Боже!

Ты нереальна

Платье – огонь

Ты так идеальна

Королева

Ты выглядишь великолепно

Малышка, ты шикарна

Оранжнвый никогда не выглядел так прекрасно

Ты выглядишь прекрасно в любом цвете

Просто персик

Святые угодники

Цвет – огонь!

21-летняя красавица еще и у спешная бизнес-вумен (фото: instagram.com/kyliejenner)

К слову, все сестры из знаменитого семейства обожают яркие образы. Так, недавно Кайли устроила «розовую» вечеринку в честь запуска своей новой бьюти-линии. Ким, Кортни, Хлои, Крис и сама Кайли с удовольствием примерили «кукольные» наряды и получили массу комплиментов за свою смелость. Не попала на мероприятие только Кендалл, но она также успела засветиться я необычном платье. Девушка отправилась в Канны на презентацию нового проекта Джамбаттиста Валли и H&M, где продемонстрировала ярко-розове пышное платье со шлейфом, которое буквально взорвало сеть.