Мода та краса

Яскравий пуховик як акцент образу: приклади від Короткої, KOLA та Осадчої

Середа 04 лютого 2026 07:15
Яскравий пуховик як акцент образу: приклади від Короткої, KOLA та Осадчої Настя Коротка, KOLA та Катя Осадча (колаж: РБК-Україна)
Автор: Катерина Собкова

Яскравий пуховик зимою 2026 перестав бути просто практичним верхнім одягом і став повноцінним стилістичним акцентом. Українські зірки дедалі частіше обирають пастельні та насичені відтінки, поєднуючи комфорт із модними рішеннями для щоденних образів.

Детальніше про це в матеріалі fashion-редакторки РБК-Україна Катерини Собкової.

Настя Коротка

Українська телеведуча, акторка та блогерка Настя Коротка продемонструвала актуальний міський "лук", у якому головний акцент зроблено на верхньому одязі. Вона обрала короткий об’ємний пуховик у світло-лимонному, майже пастельно-жовтому відтінку.

За словами самої Насті, ця річ викликала чималий інтерес - куртка представлена українським брендом Katsurina.

Базою образу став багатошаровий верх: біла футболка у поєднанні з темним кардиганом, що додає затишку і робить "лук" більш універсальним.

Низ Настя доповнила класичними широкими блакитними джинсами, які гармонійно поєднуються з пастельним верхом.

Завершальним штрихом став масивний сірий шарф, недбало зав’язаний навколо шиї, - саме такі аксесуари додають образу розслабленості.

Яскравий пуховик як акцент образу: приклади від Короткої, KOLA та ОсадчоїЕксдружина Андрія Бєднякова показала тренд сезону (скриншот)

KOLA

Співачка KOLA (справжнє ім’я - Анастасія Прудіус) зробила ставку на насичені кольори й комфорт. Її зимовий образ побудований навколо об’ємного пуховика-"зефірки" яскравого рожевого кольору, який одразу привертає увагу і додає свіжості навіть у похмуру погоду.

Під верхній одяг артистка обрала класичний білий лонгслів - універсальну основу для багатошарових "луків".

Низ образу складають широкі блакитні джинси з ефектом потертості та розрізами на колінах, що підкреслюють вільний, міський стиль.

Аксесуаром стала блакитна в’язана шапка-біні, яка створює м’який кольоровий контраст із рожевим пуховиком і підтримує загальну яскраву палітру.

Яскравий пуховик як акцент образу: приклади від Короткої, KOLA та ОсадчоїСпівачка KOLA показала, з чим носити яскравий пуховик (фото: instagram.com/kola__official)

Катя Осадча

Телеведуча Катя Осадча продемонструвала стриманий, але водночас трендовий образ, ідеальний для щоденних прогулянок.

В основі "луку" - об’ємна стьобана куртка теракотового кольору. Цей відтінок нині вважається одним із найактуальніших, адже виглядає м’якше за класичний червоний і глибше за коричневий.

Особливу увагу привертає стилістичний прийом: замість традиційного шарфа Катя накинула на плечі джемпер кольору camel і зав’язала його на шиї. Такий спосіб стилізації додає образу багатошаровості та легкої недбалості.

Низ складають світло-блакитні джинси кльош, які візуально подовжують силует. Образ завершують білі кеди з бежевою підошвою та масивні сонцезахисні окуляри в черепаховій оправі.

Яскравий пуховик як акцент образу: приклади від Короткої, KOLA та ОсадчоїКатя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

Загальний тренд

Образи Насті Короткої, KOLA та Каті Осадчої демонструють головний зимовий тренд - поєднання комфорту з кольоровими акцентами. Пастельні, яскраві та земляні відтінки дозволяють зробити пуховик не просто практичною річчю, а ключовим елементом стильного повсякденного гардероба.

