Штани кльош і шкіряна куртка: стильний міський "лук" Ірочки з "Холостяка"

Понеділок 26 січня 2026 14:07
Штани кльош і шкіряна куртка: стильний міський "лук" Ірочки з "Холостяка" Ірина Пономаренко з "Холостяка" (фото: instagram.com/ponomarenko.hlf)
Автор: Катерина Собкова

Модель з Донецька, фіналістка проєкту "Холостяк" Ірочка показала, як поєднати комфорт і трендові силуети для міських прогулянок. Штани кльош і шкіряна куртка стали центральними деталями образу, а яскрава сумка додала яскравий акцент.

Детальніше про це в матеріалі fashion-редакторки РБК-Україна Катерини Собкової.

Штани кльош

Головною деталлю "луку" стали розкльошені штани - обтислі у верхній частині та широкі від коліна, що створює яскравий модний акцент.

Модель виготовлена з безшовної еластичної тканини, яка ідеально сідає по фігурі та забезпечує комфорт під час прогулянки або ділового дня.

Такі штани чудово підкреслюють ноги та додають силуету динамічності.

Штани кльош і шкіряна куртка: стильний міський &quot;лук&quot; Ірочки з &quot;Холостяка&quot;Ірочка з "Холостяка" (скриншот)

Шкіряна куртка-бомбер

Для завершення образу Ірина обрала об’ємну шкіряну куртку-бомбер вільного крою.

Такий верх не лише додає аутфіту характеру, а й створює контраст з обтислим низом, роблячи образ більш сучасним та зухвалим. Куртка чудово поєднується зі штанами кльош і підкреслює міський casual-стиль.

Штани кльош і шкіряна куртка: стильний міський &quot;лук&quot; Ірочки з &quot;Холостяка&quot;Учасниця "Холостяка" показала трендові штани (скриншот)

Червона сумка

Щоб розбавити монохромний чорний ансамбль, Ірина обрала червону сумку, яка стала яскравим акцентом всього образу. Такий хід додає енергії луку та робить його більш виразним, не порушуючи стриманості базового чорного кольору.

Образ Ірини демонструє, як грамотно поєднувати класичний чорний колір із модними деталями та аксесуарами.

Трендові штани кльош, об’ємний верх та яскравий акцентний елемент - саме ті прийоми, які дозволяють виглядати сучасно та стильно навіть у повсякденному міському луці.

Цей look стане ідеальним прикладом для тих, хто хоче залишатися в тренді, не відмовляючись від комфорту та індивідуальності.

Штани кльош і шкіряна куртка: стильний міський &quot;лук&quot; Ірочки з &quot;Холостяка&quot;Ірина Пономаренко (скриншот)

Чому штани кльош актуальні у 2026

Штани кльош повертають популярність у 2026 році завдяки комфорту та стильній естетиці ретро.

Вони візуально подовжують ноги, гармонійно поєднуються з об’ємними куртками та сучасним взуттям, а також дозволяють легко створювати монохромні та яскраві образи.

Цей силует став універсальним для міського гардероба - одночасно елегантним і зручним.

Штани кльош і шкіряна куртка: стильний міський &quot;лук&quot; Ірочки з &quot;Холостяка&quot;Модний образ зі штанами кльош (скриншот)

