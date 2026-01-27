ua en ru
Анна Кошмал показала повсякденний образ із пальтом, який легко повторити

Вівторок 27 січня 2026 11:51
Анна Кошмал (фото: instagram.com/smorkovkina)
Автор: Катерина Собкова

Українська акторка Анна Кошмал показала повсякденний образ для прохолодної погоди, який легко повторити без складних стилістичних рішень. У його основі - класичне чорне пальто і базові речі, що створюють зібраний силует, поєднують комфорт з елегантністю та залишаються актуальними незалежно від трендів.

Детальніше про це в матеріалі fashion-редакторки РБК-Україна Катерини Собкової.

Який "лук" вибрала акторка

В основі образу - класичне чорне пальто прямого крою. Саме такі речі стилісти називають базовими, адже вони формують чітку структуру силуету, візуально витягують фігуру та додають образу витонченості.

Прямі лінії й лаконічний дизайн пальта дозволяють поєднувати його як з повсякденним одягом, так і з більш елегантними речами.

Анна Кошмал показала повсякденний образ із пальтом, який легко повторитиАнна Кошмал (фото: instagram.com/smorkovkina)

Ще один важливий елемент - багатошаровість. Анна поєднала сірий джемпер із білою сорочкою, зробивши акцент на комірці.

Такий прийом не лише додає образу глибини, а й працює за класичним правилом світлий верх: білий колір біля обличчя освіжає, привертає увагу та робить "лук" легшим.

Крім того, багатошаровість дозволяє адаптувати образ до мінливої погоди без втрати стилю.

Анна Кошмал показала повсякденний образ із пальтом, який легко повторитиАнна Кошмал показала стильний аутфіт (фото: instagram.com/smorkovkina)

Окремої уваги заслуговує гра текстур. Щільна тканина пальта гармонійно поєднується з м’яким трикотажем джемпера, завдяки чому образ тримає форму, але не виглядає перевантаженим.

Такий баланс фактур - одна з ключових ознак продуманого повсякденного стилю.

Для нижньої частини образу акторка обрала класичні джинси - практичне рішення для активного дня.

Вони додають розслабленості та комфорту, а сумка через плече підкреслює міський характер аутфіту. У результаті "лук" виглядає невимушено, але не випадково.

Анна Кошмал показала повсякденний образ із пальтом, який легко повторитиКошмал показала образ із пальтом (фото: instagram.com/smorkovkina)

Зазначимо, що подібний образ легко вдосконалити за допомогою простих деталей. Наприклад, яскравий однотонний шарф може стати візуальним центром і змістити акцент угору.

За бажанням пальто можна доповнити шкіряним ременем середньої ширини - це допоможе зробити акцент на талії та змінити пропорції силуету.

Образ Анни Кошмал ще раз доводить: повсякденний стиль не обов’язково має бути нудним. Завдяки базовим речам, правильним акцентам і увазі до деталей навіть простий аутфіт може виглядати сучасно, стильно й доречно в будь-якій ситуації.

Анна Кошмал показала повсякденний образ із пальтом, який легко повторитиОбраз Анни Кошмал, який легко повторити (фото: instagram.com/smorkovkina)

Як повторити цей образ

  • Щоб відтворити повсякденний образ Анни Кошмал, почніть із бази - довгого пальта нейтрального кольору без зайвого декору.
  • Під нього одягайте світлу сорочку та джемпер, залишивши комірець відкритим для акценту біля обличчя.
  • Вибирайте вільні джинси комфортного крою та мінімалістичну сумку через плече.
  • Завершіть образ стриманими аксесуарами й охайною зачіскою - зібране волосся або легка укладка додадуть "луку" зібраності та міської елегантності.

