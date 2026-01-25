ua en ru
Пуховик оверсайз, вушанка та уггі: модний образ переможниці "Холостяка"

Неділя 25 січня 2026 15:59
Пуховик оверсайз, вушанка та уггі: модний образ переможниці "Холостяка" Переможниця "Холостяка-14" Надін (колаж: РБК-Україна)
Автор: Катерина Собкова

Переможниця реаліті-шоу про кохання "Холостяк-14" Надін Головчук показала стильний зимовий образ, зробивши ставку на оверсайз і комфорт. Об’ємний пуховик, шапка-вушанка та уггі створили актуальний "лук".

Детальніше про це в матеріалі fashion-редакторки РБК-Україна Катерини Собкової.

Який "лук" вибрала переможниця "Холостяка"

Основа образу: oversize і багатошаровість

Ключовим елементом образу став об’ємний чорний пуховик вільного крою.

Такий верхній одяг не лише ефективно захищає від холоду та снігу, а й дозволяє експериментувати з багатошаровістю - важливим прийомом зимового стилю.

Oversize-силует додає образу сучасності та розслабленості, залишаючись актуальним як у місті, так і під час зимового відпочинку.

Пуховик оверсайз, вушанка та уггі: модний образ переможниці &quot;Холостяка&quot;Надін Головчук (фото: instagram.com/nadin.holovchuk)

Небанальний головний убір - головний акцент

Образ доповнює чорна шапка-вушанка - один із найтрендовіших головних уборів сезону.

Саме такі моделі стилісти називають альтернативою класичним шапкам: вони додають характеру, виглядають ефектно та водночас забезпечують максимальний комфорт у холодну погоду.

Вушанка гармонійно вписується в загальну монохромну концепцію та підкреслює актуальність образу.

Пуховик оверсайз, вушанка та уггі: модний образ переможниці &quot;Холостяка&quot;Образ Надін Головчук (фото: instagram.com/nadin.holovchuk)

Уггі на платформі

Ще одним стильним акцентом стали уггі на високій підошві пісочного кольору.

Світле взуття ефектно контрастує з повністю чорним аутфітом, розбавляючи монохром і додаючи образу легкості. Висока підошва не лише відповідає модним тенденціям, а й робить взуття практичним для зимових умов.

Пуховик оверсайз, вушанка та уггі: модний образ переможниці &quot;Холостяка&quot;Надін показала модний образ (фото: instagram.com/nadin.holovchuk)

Баланс об’ємів і силуету

Низ Надін обрала максимально лаконічний - чорні штани кльош. Вони вигідно підкреслюють фігуру та створюють правильний баланс на фоні об’ємного пуховика, що є одним із базових правил стилізації oversize-образів.

Пуховик оверсайз, вушанка та уггі: модний образ переможниці &quot;Холостяка&quot;Надін з "Холостяка" показала пуховик (фото: instagram.com/nadin.holovchuk)

Образ Надін Головчук - наочний приклад того, як поєднувати тренди, комфорт і функціональність.

Oversize-пуховик, небанальний головний убір і акцентне взуття формують сучасний зимовий look, який доречно виглядає навіть у засніжених горах.

Це ще раз доводить: стиль не залежить від локації, а правильні деталі здатні перетворити будь-який зимовий образ на глянцевий.

Пуховик оверсайз, вушанка та уггі: модний образ переможниці &quot;Холостяка&quot;Модний пуховик на зиму (фото: instagram.com/nadin.holovchuk)

