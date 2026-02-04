ua en ru
Яркий пуховик как акцент образа: примеры от Короткой, KOLA и Осадчей

Среда 04 февраля 2026 07:15
Настя Короткая, KOLA и Катя Осадчая (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Катерина Собкова

Яркий пуховик зимой 2026 перестал быть просто практичной верхней одеждой и стал полноценным стилистическим акцентом. Украинские звезды все чаще выбирают пастельные и насыщенные оттенки, сочетая комфорт с модными решениями для ежедневных образов.

Подробнее об этом в материале fashion-редактора РБК-Украина Екатерины Собковой.

Настя Короткая

Украинская телеведущая, актриса и блогерша Настя Короткая продемонстрировала актуальный городской "лук", в котором главный акцент сделан на верхней одежде. Она выбрала короткий объемный пуховик в светло-лимонном, почти пастельно-желтом оттенке.

По словам самой Насти, эта вещь вызвала немалый интерес - куртка представлена украинским брендом Katsurina.

Базой образа стал многослойный верх: белая футболка в сочетании с темным кардиганом, что добавляет уюта и делает "лук" более универсальным.

Низ Настя дополнила классическими широкими голубыми джинсами, которые гармонично сочетаются с пастельным верхом.

Завершающим штрихом стал массивный серый шарф, небрежно завязанный вокруг шеи, - именно такие аксессуары добавляют образу расслабленности.

Яркий пуховик как акцент образа: примеры от Короткой, KOLA и ОсадчейЭкс-супруга Андрея Беднякова показала тренд сезона (скриншот)

KOLA

Певица KOLA (настоящее имя - Анастасия Прудиус) сделала ставку на насыщенные цвета и комфорт. Ее зимний образ построен вокруг объемного пуховика-"зефирки" яркого розового цвета, который сразу привлекает внимание и добавляет свежести даже в пасмурную погоду.

Под верхнюю одежду артистка выбрала классический белый лонгслив - универсальную основу для многослойных "луков".

Низ образа составляют широкие голубые джинсы с эффектом потертости и разрезами на коленях, подчеркивающие свободный, городской стиль.

Аксессуаром стала голубая вязаная шапка-бини, которая создает мягкий цветовой контраст с розовым пуховиком и поддерживает общую яркую палитру.

Яркий пуховик как акцент образа: примеры от Короткой, KOLA и ОсадчейПевица KOLA показала, с чем носить яркий пуховик (фото: instagram.com/kola__official)

Катя Осадчая

Телеведущая Катя Осадчая продемонстрировала сдержанный, но в то же время трендовый образ, идеальный для ежедневных прогулок.

В основе "лука" - объемная стеганая куртка терракотового цвета. Этот оттенок сейчас считается одним из самых актуальных, ведь выглядит мягче классического красного и глубже коричневого.

Особое внимание привлекает стилистический прием: вместо традиционного шарфа Катя накинула на плечи джемпер цвета camel и завязала его на шее. Такой способ стилизации добавляет образу многослойности и легкой небрежности.

Низ составляют светло-голубые джинсы клеш, которые визуально удлиняют силуэт. Образ завершают белые кеды с бежевой подошвой и массивные солнцезащитные очки в черепаховой оправе.

Яркий пуховик как акцент образа: примеры от Короткой, KOLA и ОсадчейКатя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

Общий тренд

Образы Насти Короткой, KOLA и Кати Осадчей демонстрируют главный зимний тренд - сочетание комфорта с цветными акцентами. Пастельные, яркие и земляные оттенки позволяют сделать пуховик не просто практичной вещью, а ключевым элементом стильного повседневного гардероба.

