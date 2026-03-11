Обручка, біла сукня і нова зачіска: Зендея підкорила "весільним" образом (фото)

Зендея на тлі чуток про весілля з Томом Голландом з'явилася на показі Louis Vuitton під час Тижня моди в Парижі. Для виходу вона обрала стильний образ від модного бренду, який вже охрестили "весільним".

Як повідомляє РБК-Україна , особливу увагу привернула унікальна прикраса на пальці знаменитості, яка розвіяла усі сумніви щодо нового статусу зірки.

Яким образом вразила Зендея

Напередодні як амбасадор бренду акторка відвідала показ колекції Louis Vuitton сезону осінь-зима 2026-2027.

Для події вона обрала унікальну білу сукню-сорочку від бренду з ефектним загостреним коміром.

Другою частиною наряду стала спідниця з об’ємним "бульбашковим" подолом асиметричної довжини.

Доповнила образ зірка "Ейфорії" широким чорним шкіряним поясом і туфлями-човниками з гострим носком.

Особливу увагу привернула і нова коротка зачіска акторки, яка зробила "лук" ще більш елегантним.

Зендея в сукні Louis Vuitton (фото: Getty Images)

Прикраса, яка розвіяла усі сумніви

До образу зірка додала діамантові сережки-кільця та кілька колечок. Найбільше обговорень викликала золота каблучка, яку вона одягла на підмізинний палець лівої руки.

Як відомо, раніше на цьому місці виблискувала обручка з великим камінцем, яку Голланд подарував на заручини.

Зендея показала золоту обручку (фото: Getty Images)​​​​​​​

Хоча пара особисто не підтверджувала чутки про таємне весілля, останні виходи акторки не просто підігрівають здогадки, а вже не лишають сумнівів.

До того ж раніше стиліст зірки Лоу Роуч з гумором підтвердив новий статус пари в коментарі журналістам.

"Весілля вже відбулося. Ви його пропустили… Це чиста правда", - сказав він і посміхнувся.

Зендея та Голланд (фото: Getty Images)

Що відомо про заручини акторів

Нагадаємо, про заручини Зендеї та Тома стало відомо після появи акторки на премії "Золотий Глобус-2025". Тоді вона вразила публікою не лише сукнею, а й великою діамантовою обручкою.

Згодом з'ясувалося, що Голланд зробив пропозицію у грудні 2024 року, отримавши дозвіл у батьків нареченої. За словами його батька Домініка, він ретельно готувався до пропозиції.