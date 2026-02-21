ua en ru
Зендея підігріла чутки про таємне весілля з Томом Голландом (фото)

Субота 21 лютого 2026 19:40
Зендея підігріла чутки про таємне весілля з Томом Голландом (фото) Зендея та Том Голланд (фото: Getty Images)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Зендея та Том Голланд могли таємно одружитися. Акторку помітили з золотим перстнем на пальці для обручки під час виходу на публіку, що одразу спровокувало чутки про весілля.

Як Зендеся спровокувала чутки про таємне весілля, дізнайтеся в матеріалі РБК-Україна.

Зендея та Том Голланд одружилися чи ні

Днями в Лос-Анджелесі зірку "Ейфорії" помітили під час вечірнього виходу в компанії кінопродюсера Джоша Лібермана. Акторка була в білому жакеті, чорних штанах та з сумочкою через плече.

Окрему увагу привернула нова коротка зачіска та золотий перстень на пальці, де раніше майоріла діамантова обручка вартістю понад 100 тисяч доларів. Цей вихід одразу викликав припущення про прискорення весільних планів пари.

Водночас самі закохані, які разом грають у франшизі "Людина-Павук", чутки про таємне весілля поки не підтвердили. Пара воліє тримати особисте життя в секреті й зовсім рідко коментує свої стосунки.

Якими були заручини Зендеї та Тома Голланда

Про заручини стало відомо, коли Зендея з'явилася на "Золотому Глобусі-2025". Тоді вона постала перед фотокамерами у сукні мідного кольору, яку доповнювали різноманітні прикраси. Особливу увагу привернула велика діамантова обручка на підмізинному пальці.

Згодом ЗМІ з'ясували, що Том дійсно освідчився акторці. Це сталося ще під час зимових свят у грудні 2024 року. Ба більше, актор готувався до події. За словами його батька, він спитав дозволу у батьків нареченої і вже потім приватно зробив пропозицію.

"Том розпланував абсолютно все: коли, де, як, що сказати, що одягнути", - розповів його батько Домінік Голланд.

Нагадаємо, актори познайомились у 2017 році на знімальному майданчику фільму "Людина-павук: Повернення додому", а вже за кілька років почали зустрічатися.

При написанні матеріалу були використані такі джерела: Instagram Backgrid, HELLO, People, TMZ.

