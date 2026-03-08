Зачіска Сари Мішель Геллар за 5 хвилин: як виглядати неймовірно 8 березня
10:08 08.03.2026 Нд
Декілька рухів - і звичайний хвіст виглядає як зачіска з червоної доріжки
Сара Мішель Геллар (фото: instagram.com/sarahmgellar)
Акторка Сара Мішель Геллар, яка зіграла у культовому серіалі "Баффі - переможниця вампірів", показала святкову зачіску, яку легко повторити вдома на 8 березня. Покрокова інструкція допоможе швидко створити об’ємний хвіст із хвилями, що виглядає дорого і стильно.
Детальніше про це в матеріалі fashion-редакторки РБК-Україна Катерини Собкової.
Як зробити модну зачіску за 5 хвилин
Що вам знадобиться
- гребінець з тонкими зубцями для начісування та звичайна щітка
- міцна резинка для волосся (бажано під колір вашого волосся)
- затискачі для волосся
- термозахист та лак для фіксації
- плойка або випрямляч (праска).
Сара Мішель Геллар (фото: instagram.com/sarahmgellar)
Покрокова інструкція
1. Підготовка та створення об'єму
- Нанесіть на сухе волосся термозахист.
- Відокремте два передні пасма волосся, які будуть обрамляти обличчя, та зафіксуйте їх затискачами, щоб вони не заважали.
- Щоб зачіска не виглядала "прилизаною", зробіть легке начісування біля коренів на маківці.
2. Формування високого хвоста
- Зберіть основну масу волосся високо на потилиці.
- Використовуйте щітку, щоб акуратно зачесати бокові частини волосся назад, зберігаючи об'єм зверху.
- Туго зафіксуйте хвіст резинкою.
- Порада: візьміть тонке пасмо знизу хвоста і оберніть його навколо резинки, щоб приховати її. Закріпіть кінчик невидимкою знизу.
3. Створення текстури (хвиль)
- Розділіть волосся у хвості на кілька частин.
- За допомогою плойки або праски зробіть легкі, недбалі хвилі. Не тримайте прилад занадто довго - нам потрібен ефект натуральної текстури, а не чітких кучерів.
- Прочешіть хвіст пальцями, щоб хвилі розпалися і стали об'ємнішими.
4. Робота з передніми пасмами
- Звільніть передні пасма.
- За допомогою праски або плойки злегка підкрутіть їх у напрямку від обличчя. Це створить той самий м'який вигин, як у акторки на фото.
- Одне пасмо можна заправити за вухо, щоб продемонструвати прикраси, як це зробила Сара.
5. Фіксація
- Злегка збризніть зачіску лаком еластичної фіксації, щоб вона трималася весь день, але залишалася рухливою.
Сара Мішель Геллар показала модну зачіску (фото: instagram.com/sarahmgellar)
