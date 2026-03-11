ua en ru
Ср, 11 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Lifestyle » Мода и красота

Обручальное кольцо, белое платье и новая прическа: Зендея покорила "свадебным" образом (фото)

10:10 11.03.2026 Ср
2 мин
Актриса появилась на показе Louis Vuitton и развеяла сомнения по поводу свадьбы с Томом Холландом
aimg Сюзанна Аль Мариди
Обручальное кольцо, белое платье и новая прическа: Зендея покорила "свадебным" образом (фото) Зендея (фото: Getty Images)

Зендея на фоне слухов о свадьбе с Томом Холландом появилась на показе Louis Vuitton во время Недели моды в Париже. Для выхода она выбрала стильный образ от модного бренда, который уже окрестили "свадебным".

Как сообщает РБК-Украина, особое внимание привлекло уникальное украшение на пальце знаменитости, которое развеяло все сомнения относительно нового статуса звезды.

Больше интересного: Как сделать прическу Сары Мишель Геллар за 5 минут

Каким образом поразила Зендея

Накануне в качестве амбассадора бренда актриса посетила показ коллекции Louis Vuitton сезона осень-зима 2026-2027.

Для события она выбрала уникальное белое платье-рубашку от бренда с эффектным заостренным воротником.

Второй частью наряда стала юбка с объемным "пузырьковым" подолом асимметричной длины.

Дополнила образ звезда "Эйфории" широким черным кожаным поясом и туфлями-лодочками с острым носком.

Особое внимание привлекла и новая короткая прическа актрисы, которая сделала "лук" еще более элегантным.

Обручальное кольцо, белое платье и новая прическа: Зендея покорила &quot;свадебным&quot; образом (фото)Зендея в платье Louis Vuitton (фото: Getty Images)

Украшение, которое развеяло все сомнения

К образу звезда добавила бриллиантовые серьги-кольца и несколько колец, среди которых больше всего обсуждений вызвало золотое на безымянном пальце левой руки.

Как известно, ранее на этом месте сверкало обручальное кольцо с большим камнем, которое Холланд подарил на помолвку.

Обручальное кольцо, белое платье и новая прическа: Зендея покорила &quot;свадебным&quot; образом (фото)Зендея показала золотое обручальное кольцо (фото: Getty Images)

Хотя пара лично не подтверждала о тайной свадьбе, последние выходы актрисы не просто подогревают догадки, а уже не оставляют сомнений.

К тому же ранее стилист звезды Лоу Роуч с юмором подтвердил новый статус пары в комментарии журналистам.

"Свадьба уже состоялась. Вы ее пропустили... Это чистая правда", - сказал он и улыбнулся.

Обручальное кольцо, белое платье и новая прическа: Зендея покорила &quot;свадебным&quot; образом (фото)Зендея и Холланд (фото: Getty Images)

Что известно о помолвке актеров

Напомним, о помолвке Зендеи и Тома стало известно после появления актрисы на премии "Золотой Глобус-2025". Тогда она поразила публику не только платьем, но и бриллиантовым кольцом.

Позже выяснилось, что Холланд сделал предложение в декабре 2024 года, получив разрешение у родителей невесты. По словам его отца Доминика, он тщательно готовился к предложению.

Еще больше интересного:

Звезда "Квартала" показала кольцо, которое получила на помолвку

Как обручились Тейлор Свифт и Трэвис Келси

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Голливуд Новости шоу-бизнеса Звезды шоу-бизнеса
Новости
Россия может отправить войска в Иран, - Зеленский
Россия может отправить войска в Иран, - Зеленский
Аналитика
"Будет что-то такое, чего враг не ожидает". Большое интервью с генералом Комаренко
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине "Будет что-то такое, чего враг не ожидает". Большое интервью с генералом Комаренко