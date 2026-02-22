Зірка "Кварталу" Настя Оруджова виходить заміж (фото)
Анастасія Оруджова, учасниця "Тріо Різні" та "Жіночого Кварталу" потішила шанувальників приємною новиною. Вона оголосила про заручини зі своїм коханим, сценаристом Русланом.
Як Оруджова повідомила про заручини
Акторка та гумористка опублікувала серію зворушливих та романтичних фотографій, на яких постала в обіймах з коханим та продемонструвала обручку. У підписі вона залишила лаконічне повідомлення.
"Так", - написала Настя.
Як відреагували в мережі
Друзі, колеги та шанувальники взялися вітату пару, бажаючи міцного кохання та роки пристрасті.
- "Ну що ж ви такі. Вітаю" - написала солістка гурту KAZKA.
- "Прекрасні. Клас", - підтримала блогерка Даша Кубік.
- "Оуууу є", - написала співачка Марта Адамчук.
- "Крейзі які. Коли це сталося?" - вражено відреагував Олексій Дурнєв.
Підписними також не залишились осторонь:
- "Вітаємо! Нехай ваше кохання росте та примножується, створюючи ще багато нових проєктів".
- "Яка гарна пара. Неймовірні".
- "Яка красива та щаслива пара! Щоб ця пристрасть в ваших очах ніколи не згасала".
- "Чекаємо історію освідчення і дуже надіюсь там були ліхтарики".
- "Дуже рада таким чудовим новинам! Бажаю шаленого щастя".
Настя Оруджова з нареченим (фото: instagram.com/orudjova_nastya)
Що відомо про особисте життя Оруджової
Зірка вперше розповіла про кохання зі сценаристом в листопаді 2024 року. Вони вже кілька років живуть разом.
Для Насті це перші серйозні стосунки, які вона описувала як "вибір себе і зробити добре собі".
За час стосунків були різні випробування, адже входити у взаємини в 30 років, за словами акторки, було не так вже й просто.
"Він людина, яка підтримує мене у всьому, якщо я навіть не мала рацію. Дбає про мене, поважає мої "загони". І він мій ведмедик", - розповідала Оруджова в інтерв'ю Єфросиніній.
Також зірка раніше зізнавалася, що вони з коханим неодноразово говорили про можливість весілля. Вона хвилювалася через небажання влаштовувати гуляння в розпал війни. Поки що невідомо, яку саме церемонію планує пара.
Зірка "Кварталу" виходить заміж (фото: instagram.com/orudjova_nastya)
