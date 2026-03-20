ua en ru
Пт, 20 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Lifestyle » Мода та краса

Андре Тан показав тренди для дівчат plus-size: ці речі за хвилину змінюють силует

12:27 20.03.2026 Пт
2 хв
Що підкреслить фігуру та ефектно замаскує всі недоліки?
aimg Катерина Собкова aimg Андре Тан Експерт
Андре Тан показав тренди для дівчат plus-size: ці речі за хвилину змінюють силует Андре Тан розповів, що носити дівчатам з пишними формами (колаж: РБК-Україна)

Відомий український дизайнер Андре Тан назвав тренди весни 2026 для дівчат plus size. Він розповів, які сукні, пальта та брюки допоможуть підкреслити фігуру і приховати зайве, поєднуючи стиль та комфорт.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на пост в Instagram модельєра.

Тренди весни 2026

Асиметрія: елегантність у кожній деталі

Перший тренд, на який варто звернути увагу, - це сукні з асиметрією. За словами Тана, такий крій не тільки додає образу елегантності, але й витягує фігуру, створюючи візуальний ефект легкості.

Асиметричні сукні чудово поєднуються як із грубими черевиками чи ботильйонами, так і з класичними туфлями або лоферами. Доповнити образ можна пальтом або шкіряною курткою, і готовий стильний "лук" забезпечено.

Укорочене пальто: мастхев весни

Другий тренд цього сезону - укорочене пальто. Воно ідеально підходить для поєднання з брюками, джинсами чи спідницями.

Якщо ви не любите об’ємні куртки, дизайнер рекомендує звернути увагу саме на це пальто. А модель із великим капюшоном стає беззаперечним хітом сезону.

Екошкіра: структура та стиль

Ще один тренд - спідниці та брюки з екошкіри. Вони додають образу структури, "витягують" фігуру і чудово замінюють звичні джинси.

Такі моделі легко комбінувати як з грубими черевиками, так і з ботильйонами, створюючи різні настрої образу - від повсякденного до більш ефектного.

Кюлоти повертаються

І нарешті, кюлоти - штани, які повертаються в моду цієї весни. Вони особливо підходять для дівчат із типом фігури "яблуко" або "перевернутий трикутник".

Кюлоти легко комбінувати з лоферами або ботильйонами, і в результаті виходить легкий, жіночний образ, який водночас залишається сучасним та зручним.

Цього сезону в моді приглушені пастельні тони, природні відтінки та контрастні деталі. Екошкіра, структуровані пальта та легкі тканини не лише стильно виглядають, а й допомагають створити комфортний і впевнений образ для будь-якої фігури.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Модні тренди Стиль життя Тренди
Новини
Ціни на АЗС злетіли: бензин уже під 85 грн, скільки коштує заправити авто
Ціни на АЗС злетіли: бензин уже під 85 грн, скільки коштує заправити авто
Аналітика
