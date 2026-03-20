Андре Тан показав тренди для дівчат plus-size: ці речі за хвилину змінюють силует

Відомий український дизайнер Андре Тан назвав тренди весни 2026 для дівчат plus size. Він розповів, які сукні, пальта та брюки допоможуть підкреслити фігуру і приховати зайве, поєднуючи стиль та комфорт.

Тренди весни 2026

Асиметрія: елегантність у кожній деталі

Перший тренд, на який варто звернути увагу, - це сукні з асиметрією. За словами Тана, такий крій не тільки додає образу елегантності, але й витягує фігуру, створюючи візуальний ефект легкості.

Асиметричні сукні чудово поєднуються як із грубими черевиками чи ботильйонами, так і з класичними туфлями або лоферами. Доповнити образ можна пальтом або шкіряною курткою, і готовий стильний "лук" забезпечено.

Укорочене пальто: мастхев весни

Другий тренд цього сезону - укорочене пальто. Воно ідеально підходить для поєднання з брюками, джинсами чи спідницями.

Якщо ви не любите об’ємні куртки, дизайнер рекомендує звернути увагу саме на це пальто. А модель із великим капюшоном стає беззаперечним хітом сезону.

Екошкіра: структура та стиль

Ще один тренд - спідниці та брюки з екошкіри. Вони додають образу структури, "витягують" фігуру і чудово замінюють звичні джинси.

Такі моделі легко комбінувати як з грубими черевиками, так і з ботильйонами, створюючи різні настрої образу - від повсякденного до більш ефектного.

Кюлоти повертаються

І нарешті, кюлоти - штани, які повертаються в моду цієї весни. Вони особливо підходять для дівчат із типом фігури "яблуко" або "перевернутий трикутник".

Кюлоти легко комбінувати з лоферами або ботильйонами, і в результаті виходить легкий, жіночний образ, який водночас залишається сучасним та зручним.

Цього сезону в моді приглушені пастельні тони, природні відтінки та контрастні деталі. Екошкіра, структуровані пальта та легкі тканини не лише стильно виглядають, а й допомагають створити комфортний і впевнений образ для будь-якої фігури.