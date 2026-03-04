Андре Тан назвав трендові сумки весни 2026, які зроблять образ дорогим

Український дизайнер Андре Тан окреслив головні акценти на весняний сезон 2026 та пояснив, які сумки стануть інвестицією у стиль.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на пост в Instagram модельєра.

Цього сезону мода робить ставку не просто на форму, а на характер: у фаворі - виразні силуети, вінтажні деталі та моделі, які здатні "підняти" навіть найпростіший образ.

Модні сумки на весну 2026

Сумка-косметичка

Першою у списку фаворитів стала сумка-косметичка. Компактна, лаконічна і водночас містка модель повертається на подіуми у новому прочитанні. Якщо раніше такі аксесуари сприймалися виключно як внутрішній органайзер, то тепер дизайнери пропонують носити їх як повноцінну сумку.

В моді гладка та структурована шкіра, пастельні відтінки та мінімалістичний декор. Такий варіант ідеально доповнить як діловий костюм, так і легку весняну сукню.

Андре Тан про тренди на весну 2026 (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Сумка-мішечок

Не менш актуальною буде сумка-мішечок. М’яка форма, куліска або тонкі шнурки додають образу невимушеності. Андре Тан зазначає, що цей тренд чудово вписується у повсякденний гардероб активної жінки.

Особливо популярними стануть моделі з натуральної шкіри, замші або текстилю з делікатною фурнітурою. Вони поєднують комфорт і стиль, що особливо важливо в умовах динамічного міського ритму.

Андре Тан про тренди на весну 2026 (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Вінтажні сумки

Окрему увагу дизайнер приділяє вінтажним сумкам. Весна 2026 продовжує курс на ретро-естетику: жорсткі каркаси, акуратні ручки, благородні відтінки бордо, карамелі та глибокого зеленого.

За словами експерта, українки дедалі частіше звертаються до речей із характером, які мають історію або виглядають так, ніби її мають. Вінтаж додає образу вишуканості та індивідуальності.

Андре Тан про тренди на весну 2026 (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Сумка з фермуаром

Серед беззаперечних лідерів сезону - сумка з фермуаром. Металева застібка у ретро-стилі знову повертається у моду. Такий аксесуар виглядає елегантно та трохи романтично, нагадуючи силуети середини ХХ століття.

Дизайнер радить обирати моделі середнього розміру, які можна носити як у руці, так і на короткому ремінці.

Андре Тан про тренди на весну 2026 (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Клатч

Завершує список трендів клатч. Попри зміну модних циклів, цей формат залишається актуальним для вечірніх виходів та урочистих подій. Навесні 2026 року клатчі стають більш універсальними: з’являються варіанти з ремінцем через плече, а також м’які моделі нестандартної форми.

У тренді як гладкі варіанти, так і текстуровані або з принтами зебри, гепарда чи леопарда. Така сумка точно зробить будь-який образ стильним та яскравим.

Андре Тан про тренди на весну 2026 (фото: instagram.com/andre_tan_official)