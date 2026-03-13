ua en ru
Пт, 13 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Lifestyle » Мода та краса

Андре Тан назвав 5 модних речей на весну, які вже є у вашій шафі

11:46 13.03.2026 Пт
3 хв
Один із головних трендів сезону повернувся з 2000-х
aimg Катерина Собкова
Андре Тан назвав 5 модних речей на весну, які вже є у вашій шафі Андре Тан про моду на весну 2026 (колаж: РБК-Україна)

Андре Тан назвав п’ять модних речей весни 2026, які, скоріш за все, вже є у вашій шафі. Дизайнер також розказа, як зробити з ними стильні весняні образи.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на пост в Instagram модельєра.

Більше цікавого: Андре Тан назвав трендові сумки весни 2026, які зроблять образ дорогим

Шкіряна куртка

Перша річ - укорочена шкіряна куртка. Йдеться не про класичну косуху, а про моделі, які нагадують мінікуртки або навіть бомбери.

Такий варіант виглядає більш легким і актуальним для весни. Стиліст зазначає, що подібні куртки легко поєднуються з джинсами, спідницями або класичними брюками.

Цей тренд також нагадує про моду початку 2000-х. Саме в таких шкіряних куртках часто з’являлися на публіці Девід і Вікторія Бекхем, і сьогодні цей стиль знову повертається на подіуми та в повсякденні образи.

Напівпрозорий лонгслів

Ще одна модна річ весни - напівпрозорий лонгслів. Він додає образу легкості та дозволяє експериментувати зі стилем. Особливо актуальні моделі у нестандартних кольорах або з цікавими текстурами.

Такий верх можна комбінувати з різними варіантами білизни або топів, створюючи багатошаровий ефект. Наприклад, білий лонгслів часто поєднують із яскравою білизною, що робить образ більш сміливим і сучасним.

Лофери

Лофери залишаються популярними вже кілька сезонів поспіль, але цієї весни вони остаточно закріпилися як одна з найуніверсальніших пар взуття.

Стиліст називає їх ідеальною альтернативою кросівкам, особливо якщо мова йде про більш елегантний або smart-casual стиль.

Лофери добре виглядають як з джинсами, так і з класичними брюками або спідницями. Саме тому вони можуть стати базовим елементом гардероба для тих, хто хоче виглядати стильно без зайвих зусиль.

Джинси з низькою посадкою

Ще один тренд, який повернувся з минулих десятиліть, - джинси з низькою посадкою. Якщо раніше домінували моделі з високою талією, то тепер модна індустрія пропонує більш сміливий варіант.

За словами стиліста, низька посадка робить образ більш розслабленим і додає йому легкого ретро-настрою. Такі джинси добре поєднуються з укороченими топами, жакетами або тією ж шкіряною курткою.

Акцентна сумка

П’ятим трендом стала акцентна сумка. Вона може бути будь-якої форми чи кольору - головне, щоб привертала увагу. Це може бути модель яскравого відтінку, незвичної форми або з цікавими деталями.

Стиліст підкреслює, що саме сумка часто стає тією деталлю, яка робить образ завершеним. Навіть найпростіший аутфіт із джинсів і базової футболки може виглядати значно ефектніше, якщо додати до нього стильну акцентну сумку.

Ще більше цікавого:

Андре Тан розповів, як носити трендові речі весни 2026

Тан дав цінні поради дівчатам із пишним бюстом.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Модні тренди Стиль життя Тренди
Новини
"Газпром" програв. Суд Швейцарії підтвердив борг у 1,4 млрд доларів перед "Нафтогазом"
"Газпром" програв. Суд Швейцарії підтвердив борг у 1,4 млрд доларів перед "Нафтогазом"
Аналітика
"Буде щось таке, чого ворог не очікує". Велике інтерв’ю з генералом Комаренком
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні "Буде щось таке, чого ворог не очікує". Велике інтерв’ю з генералом Комаренком