Андре Тан назвав 5 модних речей на весну, які вже є у вашій шафі

Андре Тан назвав п’ять модних речей весни 2026, які, скоріш за все, вже є у вашій шафі. Дизайнер також розказа, як зробити з ними стильні весняні образи.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на пост в Instagram модельєра.

Шкіряна куртка

Перша річ - укорочена шкіряна куртка. Йдеться не про класичну косуху, а про моделі, які нагадують мінікуртки або навіть бомбери.

Такий варіант виглядає більш легким і актуальним для весни. Стиліст зазначає, що подібні куртки легко поєднуються з джинсами, спідницями або класичними брюками.

Цей тренд також нагадує про моду початку 2000-х. Саме в таких шкіряних куртках часто з’являлися на публіці Девід і Вікторія Бекхем, і сьогодні цей стиль знову повертається на подіуми та в повсякденні образи.

Напівпрозорий лонгслів

Ще одна модна річ весни - напівпрозорий лонгслів. Він додає образу легкості та дозволяє експериментувати зі стилем. Особливо актуальні моделі у нестандартних кольорах або з цікавими текстурами.

Такий верх можна комбінувати з різними варіантами білизни або топів, створюючи багатошаровий ефект. Наприклад, білий лонгслів часто поєднують із яскравою білизною, що робить образ більш сміливим і сучасним.

Лофери

Лофери залишаються популярними вже кілька сезонів поспіль, але цієї весни вони остаточно закріпилися як одна з найуніверсальніших пар взуття.

Стиліст називає їх ідеальною альтернативою кросівкам, особливо якщо мова йде про більш елегантний або smart-casual стиль.

Лофери добре виглядають як з джинсами, так і з класичними брюками або спідницями. Саме тому вони можуть стати базовим елементом гардероба для тих, хто хоче виглядати стильно без зайвих зусиль.

Джинси з низькою посадкою

Ще один тренд, який повернувся з минулих десятиліть, - джинси з низькою посадкою. Якщо раніше домінували моделі з високою талією, то тепер модна індустрія пропонує більш сміливий варіант.

За словами стиліста, низька посадка робить образ більш розслабленим і додає йому легкого ретро-настрою. Такі джинси добре поєднуються з укороченими топами, жакетами або тією ж шкіряною курткою.

Акцентна сумка

П’ятим трендом стала акцентна сумка. Вона може бути будь-якої форми чи кольору - головне, щоб привертала увагу. Це може бути модель яскравого відтінку, незвичної форми або з цікавими деталями.

Стиліст підкреслює, що саме сумка часто стає тією деталлю, яка робить образ завершеним. Навіть найпростіший аутфіт із джинсів і базової футболки може виглядати значно ефектніше, якщо додати до нього стильну акцентну сумку.