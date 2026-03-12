ua en ru
Андре Тан про тренди весни: як носити корсети та шкіру, щоб виглядати як кінозірка

14:30 12.03.2026 Чт
2 хв
Дізнайтеся секрети, щоб весняний гардероб робив вас найстильнішою
aimg Катерина Собкова aimg Андре Тан Експерт
Андре Тан про тренди весни: як носити корсети та шкіру, щоб виглядати як кінозірка Андре Тан про тренди весни 2026 (колаж: РБК-Україна)

Відомий дизайнер Андре Тан назвав головні тренди весни 2026, натхненні фільмом "Буремний перевал". Корсети, шкіра та мереживо допоможуть створити стиль "як у кіно", навіть у повсякденному житті.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на пост в Instagram модельєра.

Більше цікавого: Від суконь-комбінацій до жакетів: 8 трендів весни 2026, які зроблять вас стильними

Корсети

Першим головним трендом дизайнер називає корсети. Однотонні, бархатні, джинсові чи кольорові - цей елемент стає обов’язковим у гардеробі тих, хто хоче підкреслити фігуру і виглядати стильно.

"Навіть простий образ з корсетом робить його в рази цікавішим. У моїх колекціях уже четвертий сезон корсети на піку популярності та завжди в хітах продажів. Ти купуєш корсет, поєднуєш з джинсами - і виглядаєш молодо, стильно та жіночно одночасно", - пояснює Тан.

Мереживо

Другий тренд весни - мереживо, але не просто ніжне, а з елементом драматичності та готичного стилю. Чорне чи біле мереживо легко вписати у повсякденний образ, додаючи нотку романтики та сексуальності.

"Це дуже жіночно і трендово. Мереживо здатне перетворити навіть базовий лук на щось особливе", - підкреслює дизайнер.

Шкіра та насичені кольори

Не менш актуальним у новому сезоні залишаються вироби зі шкіри. За словами Тана, кожний драматичний та таємничий образ потребує цього матеріалу.

Крім того, експерт радить звернути увагу на кольори: насичений червоний, чорний та глибокий зелений виглядають дуже ефектно і допомагають створити кінематографічний образ навіть у повсякденному житті.

Багатошаровість і прозорість

Ще один ключовий тренд - багатошаровість і прозорість. Цей стиль вже був популярним у минулому сезоні, проте весною 2026 року його можна вдосконалювати, додаючи легку прозорість та комбінуючи різні текстури.

"Це дозволяє грати з образом, створювати цікаві поєднання і залишатися модними та сучасними", - каже Тан.

За словами дизайнера, головна порада для тих, хто хоче виглядати як кінозірка, - не боятися експериментів і поєднувати класичні елементи з новими трендами. Стильний образ навесні 2026 року - це не просто одяг, а спосіб підкреслити характер, індивідуальність і впевненість.

