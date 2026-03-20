ua en ru
Пт, 20 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Lifestyle » Мода и красота

Андре Тан назвал весенние тренды для девушек plus size, которые скроют лишнее

12:27 20.03.2026 Пт
2 мин
Вещи, которые действительно подчеркнут фигуру и эффектно замаскируют все недостатки
Катерина Собкова, Андре Тан (Эксперт)
Андре Тан рассказал, что носить девушкам с пышными формами (коллаж: РБК-Украина)

Известный украинский дизайнер Андре Тан назвал тренды весны 2026 для девушек plus size. Он рассказал, какие платья, пальто и брюки помогут подчеркнуть фигуру и скрыть лишнее, сочетая стиль и комфорт.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на пост в Instagram модельера.

Больше интересного: Андре Тан назвал трендовые сумки весны 2026, которые сделают образ дорогим

Тренды весны 2026 года

Асимметрия: элегантность в каждой детали

Первый тренд, на который стоит обратить внимание, - это платья с асимметрией. По словам Тана, такой крой не только добавляет образу элегантности, но и вытягивает фигуру, создавая визуальный эффект легкости.

Асимметричные платья отлично сочетаются как с грубыми ботинками или ботильонами, так и с классическими туфлями или лоферами. Дополнить образ можно пальто или кожаной курткой, и готовый стильный "лук" обеспечен.

Укороченное пальто: мастхэв весны

Второй тренд этого сезона - укороченное пальто. Оно идеально подходит для сочетания с брюками, джинсами или юбками.

Если вы не любите объемные куртки, дизайнер рекомендует обратить внимание именно на это пальто. А модель с большим капюшоном становится безоговорочным хитом сезона.

Экокожа: структура и стиль

Еще один тренд - юбки и брюки из экокожи. Они добавляют образу структуры, "вытягивают" фигуру и отлично заменяют привычные джинсы.

Такие модели легко комбинировать как с грубыми ботинками, так и с ботильонами, создавая разные настроения образа - от повседневного до более эффектного.

Кюлоты возвращаются

И наконец, кюлоты - брюки, которые возвращаются в моду этой весной. Они особенно подходят для девушек с типом фигуры "яблоко" или "перевернутый треугольник".

Кюлоты легко комбинировать с лоферами или ботильонами, и в результате получается легкий, женственный образ, который при этом остается современным и удобным.

В этом сезоне в моде приглушенные пастельные тона, естественные оттенки и контрастные детали. Экокожа, структурированные пальто и легкие ткани не только стильно выглядят, но и помогают создать комфортный и уверенный образ для любой фигуры.

Еще больше интересного:

Андре Тан назвал 5 модных вещей на весну, которые уже есть в вашем шкафу

Тан о том, как носить корсеты и кожу, чтобы выглядеть как кинозвезда.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Модные тренды Стиль жизни Тренды
Новости
Цены на АЗС взлетели: бензин уже под 85 грн, сколько стоит заправить автомобиль
Аналитика
Очередь за ракетами. Как война на Ближнем Востоке может ударить по украинской ПВО
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Очередь за ракетами. Как война на Ближнем Востоке может ударить по украинской ПВО