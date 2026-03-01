ua en ru
Нд, 01 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроекти
Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Lifestyle » Мода та краса

Ідеальний манікюр на початок весни: які дизайни обирають Нікітюк, Заріцька та Шаманська

Неділя 01 березня 2026 08:32
UA EN RU
Ідеальний манікюр на початок весни: які дизайни обирають Нікітюк, Заріцька та Шаманська Модний манікюр на весну - тренди від зірок (колаж: РБК-Україна)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Українські зірки Леся Нікітюк, Олександра Заріцька та Аліна Шаманська продемонстрували вдалі варіанти манікюру на період міжсезоння.

РБК-Україна ділиться варіантами нейл-арту, який хочеться повторити.

Більше цікавого: Модні варіанти манікюру від Бєлєнь та Квіткової, які зроблять руки бездоганними

Леся Нікітюк

Телеведуча розпочала теплий сезон з чорним френчем. Особливий акцент в дизайні створила тонка чорна лінія на кінчику і біля основи нігтя.

Леся вибрала мигдалеподібну форму нігтів, яка візуально подовжує пальці. Цей класичний варіант додає витонченості будь-якому образу.

Такий манікюр ідеально пасує під яскраву сорочку чи до вечірньої сукні, додаючи стриманості, елегантності та унікальності водночас.

Ідеальний манікюр на початок весни: які дизайни обирають Нікітюк, Заріцька та Шаманська Манікюр Лесі Нікітюк (скриншот)

Олександра Заріцька

Солістка українського гурту KAZKA обрала темний дизайн в стилі "котяче око" з золотистим переливом. Це класика сезону і в такому виконанні вона додає особливої розкоші своїй власниці.

Манікюр з ефектом мерехтіння - це універсальний та унікальний дизайн, який дозволяє виділитися з натовпу без додаткового декору.

Він ідеально підкреслює спортивний образ, як у Олександри, а також вдало поєднується з класичними, повсякденними та вечірніми нарядами.

Ідеальний манікюр на початок весни: які дизайни обирають Нікітюк, Заріцька та Шаманська Манікюр KAZKA (скриншот)

Аліна Шаманська

Журналістка та блогерка вирішила зробити класичний червоний манікюр на нігті середньої довжини та форми квадрат.

Це один із найпопулярніших відтінків, який додає впевненості, підкреслює жіночність і водночас випромінює енергію.

Головний акцент дизайну - бездоганний глянець і чисте виконання. Такий манікюр виглядає дорого і стильно, а ще легко поєднується з будь-яким гардеробом.

Ідеальний манікюр на початок весни: які дизайни обирають Нікітюк, Заріцька та ШаманськаМанікюр Шаманської (скриншот)

Отже, коли погода все ще балансує між холодом і теплом, варто робити ставку на приглушені відтінки та класику.

Вас також може зацікавити:

При написанні матеріалу були використані такі джерела: Instagram-акаунти Лесі Нікітюк, Аліни Шаманської та KAZKA.

Читайте РБК-Україна в Google News
Леся Нікітюк Краса Зірки шоу-бізнесу
Новини
Чотирьох членів сім'ї верховного лідера Ірану Алі Хаменеї вбито, - ЗМІ
Чотирьох членів сім'ї верховного лідера Ірану Алі Хаменеї вбито, - ЗМІ
Аналітика
П’ятий рік на валізах. Чи досі раді бачити українських біженців в Європі й чого чекати далі
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна П’ятий рік на валізах. Чи досі раді бачити українських біженців в Європі й чого чекати далі