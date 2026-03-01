Ідеальний манікюр на початок весни: які дизайни обирають Нікітюк, Заріцька та Шаманська

Українські зірки Леся Нікітюк, Олександра Заріцька та Аліна Шаманська продемонстрували вдалі варіанти манікюру на період міжсезоння.

Леся Нікітюк

Телеведуча розпочала теплий сезон з чорним френчем. Особливий акцент в дизайні створила тонка чорна лінія на кінчику і біля основи нігтя.

Леся вибрала мигдалеподібну форму нігтів, яка візуально подовжує пальці. Цей класичний варіант додає витонченості будь-якому образу.

Такий манікюр ідеально пасує під яскраву сорочку чи до вечірньої сукні, додаючи стриманості, елегантності та унікальності водночас.

Манікюр Лесі Нікітюк (скриншот)

Олександра Заріцька

Солістка українського гурту KAZKA обрала темний дизайн в стилі "котяче око" з золотистим переливом. Це класика сезону і в такому виконанні вона додає особливої розкоші своїй власниці.

Манікюр з ефектом мерехтіння - це універсальний та унікальний дизайн, який дозволяє виділитися з натовпу без додаткового декору.

Він ідеально підкреслює спортивний образ, як у Олександри, а також вдало поєднується з класичними, повсякденними та вечірніми нарядами.

Манікюр KAZKA (скриншот)

Аліна Шаманська

Журналістка та блогерка вирішила зробити класичний червоний манікюр на нігті середньої довжини та форми квадрат.

Це один із найпопулярніших відтінків, який додає впевненості, підкреслює жіночність і водночас випромінює енергію.

Головний акцент дизайну - бездоганний глянець і чисте виконання. Такий манікюр виглядає дорого і стильно, а ще легко поєднується з будь-яким гардеробом.

Манікюр Шаманської (скриншот)

Отже, коли погода все ще балансує між холодом і теплом, варто робити ставку на приглушені відтінки та класику.