Манікюр Нікітюк, Бєлєнь та Квіткової: форми і відтінки, які роблять руки бездоганними

Леся Нікітюк, Інна Бєлєнь та Даша Квіткова показали весняні тренди манікюру: ніжні відтінки та вдала форма нігтів роблять руки доглянутими та елегантними. Ці варіанти легко повторити вдома або у салоні.

Детальніше про це в матеріалі fashion-редакторки РБК-Україна Катерини Собкової.

Леся Нікітюк: "тиха розкіш" і бездоганна класика

Телеведуча зробила ставку на манікюр у стилі quiet luxury - мінімалізм, який виглядає дорого та універсально.

Форма та довжина

Леся обрала витончену мигдалеподібну форму. Вона візуально подовжує пальці, роблячи кисть більш тендітною та жіночною. Довжина - середня, що створює баланс між комфортом і елегантністю.

Колір і покриття

Натуральний нюдовий відтінок із легким рожевим підтоном та білий кінчик - це ідеальний французький манікюр. Глянцевий фініш створює враження "скляних нігтів" - максимально доглянутих і здорових. Ідеальна лінія кутикули підкреслює професійну техніку виконання.

Такий манікюр не перетягує увагу, але додає образу завершеності та статусності. Він однаково доречний як до яскравого одягу, так і до базових речей.

Інна Бєлєнь: ніжність у відтінку baby pink

Переможниця 13-го сезону шоу "Холостяк" та блогерка вибрала романтичний і дуже жіночний варіант.

Колір

М’який пастельно-рожевий baby pink виглядає свіжо та делікатно. Покриття - щільне емалеве, без шиммеру чи перламутру, що робить акцент на чистоті кольору.

Форма

На відміну від багатьох зірок, Інна віддала перевагу чіткому квадрату. Така форма додає структурованості й сучасності, особливо у середній довжині.

Манікюр гармонійно поєднується з ніжним образом та квітковими композиціями на фото, створюючи естетику ідеального весняного контенту. Лаконічне татуювання у формі серця на пальці додає індивідуальності та легкого акценту.

Даша Квіткова: довгий мигдаль як сміливий експеримент

Блогерка зізналася, що цей манікюр став її "незакритим гештальтом". Для неї це нетиповий вибір, адже раніше вона надавала перевагу короткій довжині.

Форма та довжина

Довгий мигдаль виглядає ефектно та максимально жіночно. Така форма візуально подовжує пальці, але потребує звикання у повсякденному житті.

Колір

Напівпрозорий молочно-рожевий відтінок пом’якшує екстремальну довжину та додає ніжності. Глянцевий блиск створює ефект порцелянових рук.

Манікюр став естетичним доповненням до татуювання у вигляді гілочки на пальці та світлого одягу. Це варіант, який ідеально підходить для фотосесій або особливих подій.

Тренди сезону

Спільним для всіх трьох образів є ставка на охайність, натуральні відтінки та бездоганну форму.

Мінімалізм, нюд і глянцевий фініш залишаються головними тенденціями весняно-літнього сезону 2026.

Такий манікюр не відволікає від образу, але підкреслює доглянутість - саме те, що сьогодні асоціюється з сучасною жіночністю та "тихою розкішшю".