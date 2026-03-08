Прическа Сары Мишель Геллар за 5 минут: как выглядеть невероятно 8 марта

Несколько движений - и обычный хвост выглядит как прическа с красной дорожки

Катерина Собкова Сара Мишель Геллар (фото: instagram.com/sarahmgellar) Актриса Сара Мишель Геллар, сыгравшая в культовом сериале "Баффи - победительница вампиров", показала праздничную прическу, которую легко повторить дома на 8 марта. Пошаговая инструкция поможет быстро создать объемный хвост с волнами, который выглядит дорого и стильно. Подробнее об этом в материале fashion-редактора РБК-Украина Екатерины Собковой. Больше интересного: Какие дизайны маникюра выбирают Никитюк, Зарицкая и Шаманская Как сделать модную прическу за 5 минут Что вам понадобится расческа с тонкими зубцами для начеса и обычная щетка

прочная резинка для волос (желательно под цвет ваших волос)

зажимы для волос

термозащита и лак для фиксации

плойка или выпрямитель (утюжок). Сара Мишель Геллар (фото: instagram.com/sarahmgellar) Пошаговая инструкция 1. Подготовка и создание объема Нанесите на сухие волосы термозащиту.

Отделите две передние пряди волос, которые будут обрамлять лицо, и зафиксируйте их зажимами, чтобы они не мешали.

Чтобы прическа не выглядела "прилизанной", сделайте легкий начес у корней на макушке. 2. Формирование высокого хвоста Соберите основную массу волос высоко на затылке.

Используйте щетку, чтобы аккуратно зачесать боковые части волос назад, сохраняя объем сверху.

Туго зафиксируйте хвост резинкой.

Совет: возьмите тонкую прядь снизу хвоста и оберните ее вокруг резинки, чтобы скрыть ее. Закрепите кончик невидимкой снизу. 3. Создание текстуры (волн) Разделите волосы в хвосте на несколько частей.

С помощью плойки или утюжка сделайте легкие, небрежные волны. Не держите прибор слишком долго - нам нужен эффект натуральной текстуры, а не четких кудрей.

Прочешите хвост пальцами, чтобы волны распались и стали более объемными. 4. Работа с передними прядями Освободите передние пряди.

С помощью утюжка или плойки слегка подкрутите их по направлению от лица. Это создаст тот самый мягкий изгиб, как у актрисы на фото.

.