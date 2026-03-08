Прическа Сары Мишель Геллар за 5 минут: как выглядеть невероятно 8 марта
10:08 08.03.2026 Вс
2 мин
Несколько движений - и обычный хвост выглядит как прическа с красной дорожки
Сара Мишель Геллар (фото: instagram.com/sarahmgellar)
Актриса Сара Мишель Геллар, сыгравшая в культовом сериале "Баффи - победительница вампиров", показала праздничную прическу, которую легко повторить дома на 8 марта. Пошаговая инструкция поможет быстро создать объемный хвост с волнами, который выглядит дорого и стильно.
Подробнее об этом в материале fashion-редактора РБК-Украина Екатерины Собковой.
Больше интересного: Какие дизайны маникюра выбирают Никитюк, Зарицкая и Шаманская
Как сделать модную прическу за 5 минут
Что вам понадобится
- расческа с тонкими зубцами для начеса и обычная щетка
- прочная резинка для волос (желательно под цвет ваших волос)
- зажимы для волос
- термозащита и лак для фиксации
- плойка или выпрямитель (утюжок).
Сара Мишель Геллар (фото: instagram.com/sarahmgellar)
Пошаговая инструкция
1. Подготовка и создание объема
- Нанесите на сухие волосы термозащиту.
- Отделите две передние пряди волос, которые будут обрамлять лицо, и зафиксируйте их зажимами, чтобы они не мешали.
- Чтобы прическа не выглядела "прилизанной", сделайте легкий начес у корней на макушке.
2. Формирование высокого хвоста
- Соберите основную массу волос высоко на затылке.
- Используйте щетку, чтобы аккуратно зачесать боковые части волос назад, сохраняя объем сверху.
- Туго зафиксируйте хвост резинкой.
- Совет: возьмите тонкую прядь снизу хвоста и оберните ее вокруг резинки, чтобы скрыть ее. Закрепите кончик невидимкой снизу.
3. Создание текстуры (волн)
- Разделите волосы в хвосте на несколько частей.
- С помощью плойки или утюжка сделайте легкие, небрежные волны. Не держите прибор слишком долго - нам нужен эффект натуральной текстуры, а не четких кудрей.
- Прочешите хвост пальцами, чтобы волны распались и стали более объемными.
4. Работа с передними прядями
- Освободите передние пряди.
- С помощью утюжка или плойки слегка подкрутите их по направлению от лица. Это создаст тот самый мягкий изгиб, как у актрисы на фото.
- Одну прядь можно заправить за ухо, чтобы продемонстрировать украшения, как это сделала Сара.
5. Фиксация
- Слегка сбрызните прическу лаком эластичной фиксации, чтобы она держалась весь день, но оставалась подвижной.
Сара Мишель Геллар показала модную прическу (фото: instagram.com/sarahmgellar)
Вас также может заинтересовать
- Как сделать волны, как у Кейт Миддлтон
- Маникюр Никитюк, Белень и Квитковой, который сделает руки безупречными.