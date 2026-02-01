ua en ru
Золотий камбек: українська зірка легкої атлетики виграла перший старт після народження дитини (відео)

Неділя 01 лютого 2026 15:55
UA EN RU
Золотий камбек: українська зірка легкої атлетики виграла перший старт після народження дитини (відео) Ірина Геращенко (фото: Getty Imagеs)
Автор: Андрій Костенко

Одна з лідерок збірної України зі стрибків у висоту Ірина Геращенко тріумфально повернулася в сектор після тривалої паузи. 30-річна легкоатлетка здобула "золото" командного чемпіонату України-2026.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Facebook національної Федерації легкої атлетики.

Перший старт за півтора року

Бронзова призерка Олімпійських ігор-2024 пропустила минулий сезон через вагітність і народження дитини. Востаннє Геращенко виступала у вересні 2024 року – у фіналі Діамантової ліги.

Після тривалої перерви українка вирішила повернутися через зимові національні змагання, аби поступово набрати форму перед літнім сезоном.

Командний чемпіонат України став її першим випробуванням. Серед суперниць були досвідчені Оксана Окунєва, Ірина Безсмертна, Лілія Клінцова та інші.

Шлях Геращенко до "золота"

Спортсменка розпочала виступ із висоти 1,70 м, яку взяла з першої спроби. Далі так само чисто подолала 1,75 м і 1,80 м, гарантувавши собі місце серед призерок.

Планку 1,80 м підкорили лише три спортсменки. Однак саме Геращенко стала єдиною, кому вдалося взяти 1,83 м – причому одразу з першої спроби. Цей стрибокфактично приніс їй перемогу.

Емоції на 1,90 і заявка на сезон

Після цього українка продовжила серію успішних спроб – 1,86 м та 1,90 м також підкорилися з першого разу. Після взятої висоти 1,90 м спортсменка не стримала емоцій.

Підкорити 1,94 м не вдалося, однак результату вистачило для впевненої перемоги.

У 2026 році Геращенко стала лише 13-ю легкоатлеткою у світі, якій підкорилася планка 1,90 м. Серед них українки – Ярослава Магучіх (2,03 м) та Юлія Левченко (1,94 м).

Що далі

Після змагань Геращенко в коментарі "Суспільному Спорт" заявила, що планує виступити ще на двох стартах зимового сезону – Кубку та чемпіонаті України, які відбудуться в лютому.

Головна мета стрибунки – повноцінно повернутися на міжнародну арену влітку.

Раніше ми повідомили, що Юлія Левченко здобула "золото" на першому турнірі сезону-2026.

Також дізнайтеся, як впав один з найстаріших рекордів у легкій атлетиці.

Легка атлетика Ірина Геращенко
