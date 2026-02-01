Золотой камбэк: украинская звезда легкой атлетики выиграла первый старт после рождения ребенка (видео)

Одна из лидеров сборной Украины по прыжкам в высоту Ирина Геращенко триумфально вернулась в сектор после длительной паузы. 30-летняя легкоатлетка завоевала "золото" командного чемпионата Украины-2026.

Первый старт за полтора года

Бронзовая призерка Олимпийских игр-2024 пропустила прошлый сезон из-за беременности и рождения ребенка. Последний раз Геращенко выступала в сентябре 2024 года - в финале Бриллиантовой лиги.

После длительного перерыва украинка решила вернуться через зимние национальные соревнования, чтобы постепенно набрать форму перед летним сезоном.

Командный чемпионат Украины стал ее первым испытанием. Среди соперниц были опытные Оксана Окунева, Ирина Бессмертная, Лилия Клинцова и другие.

Путь Геращенко к "золоту"

Спортсменка начала выступление с высоты 1,70 м, которую взяла с первой попытки. Далее так же чисто преодолела 1,75 м и 1,80 м, гарантировав себе место среди призерок.

Планку 1,80 м покорили лишь три спортсменки. Однако именно Геращенко стала единственной, кому удалось взять 1,83 м - причем сразу с первой попытки. Этот прыжок фактически принес ей победу.

Эмоции на 1,90 и заявка на сезон

После этого украинка продолжила серию успешных попыток - 1,86 м и 1,90 м также покорились с первого раза. После взятой высоты 1,90 м спортсменка не сдержала эмоций.

Покорить 1,94 м не удалось, однако результата хватило для уверенной победы.

В 2026 году Геращенко стала лишь 13-й легкоатлеткой в мире, которой покорилась планка 1,90 м. Среди них украинки - Ярослава Магучих (2,03 м) и Юлия Левченко (1,94 м).

Что дальше

После соревнований Геращенко в комментарии "Суспільному Спорт" заявила, что планирует выступить еще на двух стартах зимнего сезона - Кубке и чемпионате Украины, которые состоятся в феврале.

Главная цель прыгуньи - полноценно вернуться на международную арену летом.