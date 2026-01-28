Юлія Левченко здобула "золото" на першому турнірі сезону-2026

Українська легкоатлетка Юлія Левченко успішно відкрила міжнародний сезон 2026 року. На змаганнях у німецькому Коттбусі українка продемонструвала високий рівень підготовки та піднялася на найвищу сходинку п'єдесталу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат змагань.

Впевнене домінування в секторі

Старт зимового сезону на Internationales Springer-Meeting став для Левченко переможним. Українка розпочала виступи з позначки 1.75 м, яку, як і наступну висоту 1.80 м, подолала без жодної помилки.

Стабільність Юлії стала ключовим фактором у боротьбі з потужними опонентками, серед яких була призерка світової першості Ліа Апостоловські.

Переломним моментом змагань стала висота 1.88 м. Поки конкурентки припускалися помилок, Левченко продовжувала "чисту" серію, підкорюючи планку з першої спроби.

Це дозволило їй гарантувати собі місце у трійці найкращих разом із німецькими стрибунками Б'янкою Стіхлінг та Імке Оннен.

Шлях до "золота" та фінальний результат

Боротьба за лідерство загострилася на висоті 1.91 м. Юлія та господарка сектору Імке Оннен подолали її з першої спроби, тоді як Стіхлінг вибула з боротьби, забравши бронзову нагороду.

Долю титулу вирішила планка на позначці 1.94 м. Левченко виявилася єдиною спортсменкою, якій підкорилася ця висота, що і зафіксувало її підсумкову перемогу.

Internationales Springer-Meeting. Результати:

Юлія Левченко (Україна) - 1.94 м Імке Оннен (Німеччина) - 1.91 м Б'янка Стіхлінг (Німеччина) - 1.88 м

Нагадаємо, що минулий рік став для Юлії періодом повернення до еліти: вона знову підкорила двометрову висоту та зупинилася за крок від медалей на чемпіонаті світу, посівши п'яте місце.

Нинішній успіх у Німеччині підтверджує амбіції українки на поточний змагальний цикл.