Впав один з найстаріших рекордів у легкій атлетиці: відео історичного виступу

Неділя 25 січня 2026 12:05
Впав один з найстаріших рекордів у легкій атлетиці: відео історичного виступу Джош Гоуї (фото: instagram.com/joshhoey21)
Автор: Андрій Костенко

Чинний чемпіон світу з бігу на 800 метрів - американець Джош Гоуї встановив новий світовий рекорд у приміщенні, який тримався майже три десятиліття. Подія сталася під час етапу Золотого легкоатлетичного туру в Бостоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на World Athletics.

Перший старт сезону – і рекорд

Забіг у Бостоні став для Гоуї першим офіційним стартом у 2026 році. Востаннє американець змагався у грудні, коли також у Бостоні встановив світовий рекорд на дистанції 600 метрів у приміщенні. Крім того, він показав найкращий результат у бігу на милю під час марафонського старту в США.

На дистанції 800 метрів Гоуї не виступав із серпня – востаннє він біг на етапі Діамантової ліги в Цюриху, де фінішував у топ-8.

Як було оновлено світове досягнення

Перед стартом сезону Гоуї володів другим найкращим результатом в історії бігу на 800 метрів у приміщенні – 1:43.24 хвилини. Цей час він показав на чемпіонаті США в лютому 2025 року.

Втім, уже в першому забігу нового сезону американець значно покращив показник, пробігши дистанцію за 1:42.50 хвилини. Таким чином Гоуї перевершив 29-річний світовий рекорд данця Вілсона Кіпкетера, встановлений ще у 1997 році, на 0.17 секунди.

Після фінішу Гоуї поділився емоціями від забігу:

"На останніх 200 метрах я відчув підтримку публіки і результат роботи, яку проробив за попередні кілька місяців. Виклався на повну і дуже радий, що встановив цей час", - заявив американець.

Ще один рекорд у Бостоні

Бостонський етап Золотого туру запам'ятався ще одним історичним досягненням. Американець Гоббс Кесслер встановив новий світовий рекорд на дистанції 2000 метрів – 4:48.79 хвилини.

Він покращив попередній рекорд ефіопа Кененіси Бекеле, що тримався з 2007 року, більш ніж на одну секунду.

Хто такий Джош Гоуї

26-річний американський легкоатлет, який спеціалізується на бігу на середні дистанції.

У 2025 році став чемпіоном світу з бігу на 800 метрів у приміщенні. Свій титул він захищатиме в березні на черговій світовій першості, яка відбудеться в польському Торуні.

Окрім цього, він володіє:

  • світовим рекордом у бігу на 600 метрів у приміщенні – 1:12.84
  • рекордом США у бігу на 1000 метрів у приміщенні – 2:14.48

Гоуї вважається одним із провідних бігунів світу на середніх дистанціях та одним із головних фаворитів міжнародних стартів сезону.

Раніше ми розповіли, як Ярослава Магучіх відкрила сезон з рекорду і перемоги на Меморіалі Дем'янюка.

Також Марина Бех-Романчук поділилася своєю версією допінгового скандалу.

Новини
