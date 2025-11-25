Зірку "Американського пирога" терміново госпіталізували: її знайшли у неадекватному стані

Американську акторку Тару Рід, відому за роллю Вікі у культовій комедії "Американський пиріг", госпіталізували після інциденту в одному з готелів Чикаго. 50-річну зірку у неадекватному стані вивезли з готелю на ношах.

Як усе сталося

За даними служби громадської безпеки Роузмонта, виклик щодо "хворої людини" надійшов із готелю DoubleTree о 00:39.

На оприлюднених відео видно, як кілька людей допомагають дезорієнтованій Рід сісти в інвалідний візок, після чого парамедики переносять акторку на ноші й транспортують до швидкої допомоги.

Очевидець повідомив TMZ, що до прибуття медиків акторка кричала персоналу про те, хто вона.

"Ви не знаєте, хто я? Я знаменита. Я акторка", - заявила Рід, за словами очевидця.

JUST IN: TARA REID IS DRAGGED OUT OF A CHICAGO HOTEL UNCONSCIOUS AFTER BEING “DRUGGED AT A BAR”



TMZ obtained footage showing actress Tara Reid barely able to stand as hotel staff and paramedics try to keep her upright.



WATCH UNTIL THE END.



Her team claims someone slipped… pic.twitter.com/ysYEpPgVyZ — HustleBitch (@HustleBitch_) November 24, 2025

Що каже сама акторка

У коментарі TMZ Тара Рід повідомила, що її могли опоїти у барі готелю. За її словами, вона вийшла на вулицю покурити, а коли повернулася, то помітила, що її склянка була накрита серветкою, яку вона не ставила.

Після цього, як розповіла акторка, вона випила напій і нічого не памʼятає аж до моменту, коли опинилася в лікарні.

"Тара Рід подала заяву до поліції після інциденту, в якому, на її думку, у напій було щось додано. Вона повністю співпрацює зі слідством", - заявила представниця акторки Джейн Оуен USA TODAY.

Тара Рід (фото: instagram.com/tarareid)

Також вона звернулася до публіки із закликом стежити за своїми напоями й не залишати їх без нагляду.

При цьому поліція Роузмонта у коментарі PEOPLE зазначила, що заява від акторки поки що не надходила.

У заяві представниці сказано, що Рід "відновлюється та просить зберегти конфіденційність у цей травматичний час". Наразі її життю нічого не загрожує.

До слова, останнім часом акторка знімалася в індонезійському хорорі "Пабрік Гула", а також працює над фільмами "Dreamcatcher’s Daughter" і "Попелюшка". Торік вона зʼявлялася в картині "Жага крові" (2023).