ua en ru
Вт, 25 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Шоу бізнес

Зірку "Американського пирога" терміново госпіталізували: її знайшли у неадекватному стані

Вівторок 25 листопада 2025 14:16
UA EN RU
Зірку "Американського пирога" терміново госпіталізували: її знайшли у неадекватному стані Кадр з фільму "Американський пиріг. Знову разом"
Автор: Іванна Пашкевич

Американську акторку Тару Рід, відому за роллю Вікі у культовій комедії "Американський пиріг", госпіталізували після інциденту в одному з готелів Чикаго. 50-річну зірку у неадекватному стані вивезли з готелю на ношах.

Детальніше дізнайтеся у матеріалі на РБК-Україна.

Як усе сталося

За даними служби громадської безпеки Роузмонта, виклик щодо "хворої людини" надійшов із готелю DoubleTree о 00:39.

На оприлюднених відео видно, як кілька людей допомагають дезорієнтованій Рід сісти в інвалідний візок, після чого парамедики переносять акторку на ноші й транспортують до швидкої допомоги.

Очевидець повідомив TMZ, що до прибуття медиків акторка кричала персоналу про те, хто вона.

"Ви не знаєте, хто я? Я знаменита. Я акторка", - заявила Рід, за словами очевидця.

Що каже сама акторка

У коментарі TMZ Тара Рід повідомила, що її могли опоїти у барі готелю. За її словами, вона вийшла на вулицю покурити, а коли повернулася, то помітила, що її склянка була накрита серветкою, яку вона не ставила.

Після цього, як розповіла акторка, вона випила напій і нічого не памʼятає аж до моменту, коли опинилася в лікарні.

"Тара Рід подала заяву до поліції після інциденту, в якому, на її думку, у напій було щось додано. Вона повністю співпрацює зі слідством", - заявила представниця акторки Джейн Оуен USA TODAY.

Зірку &quot;Американського пирога&quot; терміново госпіталізували: її знайшли у неадекватному станіТара Рід (фото: instagram.com/tarareid)

Також вона звернулася до публіки із закликом стежити за своїми напоями й не залишати їх без нагляду.

При цьому поліція Роузмонта у коментарі PEOPLE зазначила, що заява від акторки поки що не надходила.

У заяві представниці сказано, що Рід "відновлюється та просить зберегти конфіденційність у цей травматичний час". Наразі її життю нічого не загрожує.

До слова, останнім часом акторка знімалася в індонезійському хорорі "Пабрік Гула", а також працює над фільмами "Dreamcatcher’s Daughter" і "Попелюшка". Торік вона зʼявлялася в картині "Жага крові" (2023).

Вас може зацікавити:

При написанні матеріалу використовувались наступні джерела: TMZ, USA TODAY, People.

Читайте РБК-Україна в Google News
Фільми Зірки
Новини
Розбиті багатоповерхівки, перебої з опаленням та жертви: все про нічний обстріл Києва
Розбиті багатоповерхівки, перебої з опаленням та жертви: все про нічний обстріл Києва
Аналітика
Ультиматум Трампа і 28 пунктів: що насправді відбувається з мирним планом для України
Уляна Безпалько, Мілан Лєліч Ультиматум Трампа і 28 пунктів: що насправді відбувається з мирним планом для України