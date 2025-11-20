ua en ru
ADAM у комі: Parfeniuk розкрив, як почалася важка хвороба співака

Четвер 20 листопада 2025 13:54
ADAM у комі: Parfeniuk розкрив, як почалася важка хвороба співака ADAM і Parfeniuk (колаж: РБК-Україна)
Автор: Катерина Собкова

Вчора стало відомо, що співак Михайло Клименко з гурту ADAM у комі - він перебуває в лікарні у важкому стані. Parfeniuk, з яким ADAM нещодавно презентував пісню "Твоя краса врятує світ", розповів, з чого починалася його хвороба.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на коментар артиста проєкту "ЖВЛ представляє" під час "Сніданку з 1+1".

Що Parfeniuk розповів про хворобу ADAM

Parfeniuk (справжнє ім'я - Ілля Перфенюк) розповів, як почалася їхня співпраця, а також про те, як він захворів.

"Ми познайомилися з Мішею спочатку за чашкою кави, потім зустрілися на корпораті (корпоративі - ред.), потім записали трек, а потім ми ходили по радійках (радіо - ред.). У нього були проблеми зі спиною, він лікувався дуже довго, і на тлі препаратів у нього виникла хвороба під назвою туберкульоз", - зазначив артист.

Потім він зазначив, що спілкувався з Михайлом близько місяця тому. Уже тоді він був у лікарні.

"13 жовтня, за місяць до мого дня народження, Міша написав мені привітання і скинув "кружок", де я побачив, що він лежить на лікарняному ліжку. І в нас пішов діалог щодо того, що він там забув. Так я з'ясував, що він захворів на туберкульоз", - зазначив Parfeniuk.

Артист також висловив підтримку рідним ADAM і побажав йому якнайшвидшого одужання.

"Тримайтеся, ми поруч, усі зараз будуть робити все, щоб Міші стало краще. Будемо робити максимум для того, щоб Міша встав на ноги швидше. І добре, що Міша зібрав таких хороших друзів. Міша одужуй, ми тебе дуже любимо і чекаємо", - сказав Parfeniuk.

ADAM у комі: Parfeniuk розкрив, як почалася важка хвороба співакаМихайло Клименко в комі (фото: instagram.com/adamukraine)

Що відомо про хворобу ADAM

Фронтмен гурту ADAM, перебуває в комі через серйозні проблеми зі здоров'ям. Артист уже два місяці бореться з важким захворюванням - туберкульозним менінгітом.

Стан Клименка залишається стабільно важким.

Лікарі продовжують лікування, яке потребує значних фінансових витрат: один день перебування в медичному закладі обходиться у понад 25 тисяч гривень.

Сім'я та друзі артиста звернулися до громадськості за підтримкою, наголошуючи, що будь-яка допомога важлива для продовження тривалого лікування.

