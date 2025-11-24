Популярний український актор потрапив до лікарні з травмою черепа: що відомо

Український актор Арам Арзуманян отримав травму під час вистави у Харкові. Інцидент стався ввечері 23 листопада, коли артист виконував фінальний номер. Падіння в оркестрову яму завершилося ушкодженням голови та госпіталізацією.

Детальніше про стан зірки "Скаженого весілля" дізнайтеся у матеріалі на РБК-Україна .

Деталі інциденту

Про подію першим заявило концертне агентство paleart_official, яке організує гастролі вистави.

"Учора, 23 листопада, в Харкові, під час виконання фінального номеру вистави "Ladies’ Night", актор Арам Арзуманян випадково впав в оркестрову яму та отримав травму голови. Наразі він перебуває під наглядом лікарів у харківській лікарні, і його життю нічого не загрожує", - повідомили в агентстві.

Організатори також уточнили інформацію про найближчі вистави.

"Вистава "Ladies’ Night" у Дніпрі відбудеться сьогодні, як і планувалося. Вистава "Особливо одружений таксист", яка мала відбутися 25 листопада в Одесі в Музкомедії, перенесена на 2 лютого 2026 року. Щиро вибачаємося за незручності та бажаємо Араму швидкого одужання!", - заявили в paleart_official.

Арам Арзуманян (фото: instagram.com/paleart_official)

Арзуманян вийшов на зв’язок із лікарні

Після інциденту актор записав відеозвернення у сторіс Instagram.

На кадрах видно великий синяк під оком. Він зізнався, що отримав черепну травму, але намагається триматися з гумором.

"Дякую улюблений Харків, вітаю вас. Виставу учора зіграли, але є великий нюанс! Для когось оркестрова яма - це зовсім мало, але для мене треба втричі більше летіти до дна", - сказав Арзуманян.

Арам Арзуманян (фото: instagram.com/aram_dad)

Актор уточнив, що діагноз підтверджено.

"Короче травма черепа. Зараз у лікарні лежу, відновлююсь", - наголосив він.

Він також подякував глядачам і всім, хто хвилюється за його стан.

"Дякую усім, хто написав, і окрема подяка харківському глядачу, які так переживають. Дякую усім, все буде добре. Я відновлюся і буду продовжувати вас веселити. Дякую усім", - звернувся артист.

Що відомо про Арама Арзуманяна

Арам Арзуманян народився 4 серпня 1985 року у Варташені (Азербайджан). Коли йому було три роки, родина переїхала до Вірменії, а з 1992 року живе в Україні - у селі Світлодолинське Мелітопольського району.

Ще після школи Арам намагався знайти себе на сцені - грав у КВК та виступав у театральній студії АРТМУР.

Попри творче захоплення, його перша професія пов’язана з залізницею: він закінчив Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені Лазаряна та певний час працював за фахом.

Арам Арзуманян (фото: instagram.com/aram_dad)

Спорт також відігравав велику роль у його житті. До ДТП у 2008 році Арзуманян займався вільною боротьбою, а після травми перейшов у пауерліфтинг.

Він став чемпіоном України з жиму лежачи у ваговій категорії до 56 кг, а у 2012 році отримав звання майстра спорту України.

Пізніше актор повністю присвятив себе кіно. Його дебютною роботою стала стрічка "1+1 дома. 8 березня". Далі були ролі у "Поверненні Мухтара", "Слузі народу", "Скаженому весіллі", "Великих вуйках" та інших проєктах.

Арам Арзуманян (фото: instagram.com/aram_dad)

У 2020 році він став учасником шоу "Танці з зірками", хоча перемоги не здобув. Водночас активно почав розвивати соцмережі, особливо TikTok, і сьогодні успішно веде блог.

В особистому житті Арзаманян також знайшов гармонію. У 2012 році він одружився з Христиною Григорян. Подружжя пережило кілька важких втрат, але згодом стало батьками: у 2016 році народилася донька Анаіт, а у 2019 - син Тигран.