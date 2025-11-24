ua en ru
Пн, 24 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Шоу бізнес

Популярний український актор потрапив до лікарні з травмою черепа: що відомо

Понеділок 24 листопада 2025 11:23
UA EN RU
Популярний український актор потрапив до лікарні з травмою черепа: що відомо Арам Арзуманян (фото: instagram.com/aram_dad)
Автор: Іванна Пашкевич

Український актор Арам Арзуманян отримав травму під час вистави у Харкові. Інцидент стався ввечері 23 листопада, коли артист виконував фінальний номер. Падіння в оркестрову яму завершилося ушкодженням голови та госпіталізацією.

Детальніше про стан зірки "Скаженого весілля" дізнайтеся у матеріалі на РБК-Україна.

Деталі інциденту

Про подію першим заявило концертне агентство paleart_official, яке організує гастролі вистави.

"Учора, 23 листопада, в Харкові, під час виконання фінального номеру вистави "Ladies’ Night", актор Арам Арзуманян випадково впав в оркестрову яму та отримав травму голови. Наразі він перебуває під наглядом лікарів у харківській лікарні, і його життю нічого не загрожує", - повідомили в агентстві.

Організатори також уточнили інформацію про найближчі вистави.

"Вистава "Ladies’ Night" у Дніпрі відбудеться сьогодні, як і планувалося. Вистава "Особливо одружений таксист", яка мала відбутися 25 листопада в Одесі в Музкомедії, перенесена на 2 лютого 2026 року. Щиро вибачаємося за незручності та бажаємо Араму швидкого одужання!", - заявили в paleart_official.

Популярний український актор потрапив до лікарні з травмою черепа: що відомоАрам Арзуманян (фото: instagram.com/paleart_official)

Арзуманян вийшов на зв’язок із лікарні

Після інциденту актор записав відеозвернення у сторіс Instagram.

На кадрах видно великий синяк під оком. Він зізнався, що отримав черепну травму, але намагається триматися з гумором.

"Дякую улюблений Харків, вітаю вас. Виставу учора зіграли, але є великий нюанс! Для когось оркестрова яма - це зовсім мало, але для мене треба втричі більше летіти до дна", - сказав Арзуманян.

Популярний український актор потрапив до лікарні з травмою черепа: що відомоАрам Арзуманян (фото: instagram.com/aram_dad)

Актор уточнив, що діагноз підтверджено.

"Короче травма черепа. Зараз у лікарні лежу, відновлююсь", - наголосив він.

Він також подякував глядачам і всім, хто хвилюється за його стан.

"Дякую усім, хто написав, і окрема подяка харківському глядачу, які так переживають. Дякую усім, все буде добре. Я відновлюся і буду продовжувати вас веселити. Дякую усім", - звернувся артист.

Що відомо про Арама Арзуманяна

Арам Арзуманян народився 4 серпня 1985 року у Варташені (Азербайджан). Коли йому було три роки, родина переїхала до Вірменії, а з 1992 року живе в Україні - у селі Світлодолинське Мелітопольського району.

Ще після школи Арам намагався знайти себе на сцені - грав у КВК та виступав у театральній студії АРТМУР.

Попри творче захоплення, його перша професія пов’язана з залізницею: він закінчив Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені Лазаряна та певний час працював за фахом.

Популярний український актор потрапив до лікарні з травмою черепа: що відомоАрам Арзуманян (фото: instagram.com/aram_dad)

Спорт також відігравав велику роль у його житті. До ДТП у 2008 році Арзуманян займався вільною боротьбою, а після травми перейшов у пауерліфтинг.

Він став чемпіоном України з жиму лежачи у ваговій категорії до 56 кг, а у 2012 році отримав звання майстра спорту України.

Пізніше актор повністю присвятив себе кіно. Його дебютною роботою стала стрічка "1+1 дома. 8 березня". Далі були ролі у "Поверненні Мухтара", "Слузі народу", "Скаженому весіллі", "Великих вуйках" та інших проєктах.

Популярний український актор потрапив до лікарні з травмою черепа: що відомоАрам Арзуманян (фото: instagram.com/aram_dad)

У 2020 році він став учасником шоу "Танці з зірками", хоча перемоги не здобув. Водночас активно почав розвивати соцмережі, особливо TikTok, і сьогодні успішно веде блог.

В особистому житті Арзаманян також знайшов гармонію. У 2012 році він одружився з Христиною Григорян. Подружжя пережило кілька важких втрат, але згодом стало батьками: у 2016 році народилася донька Анаіт, а у 2019 - син Тигран.

Вас може зацікавити:

При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: Instagram Арама Арзуманяна, PaleArt_official.

Увага: Цей матеріал має виключно загальноосвітній характер і не є медичною консультацією. Інформація призначена для ознайомлення з можливими симптомами, причинами та методами виявлення захворювань, але не повинна використовуватись для самодіагностики або самолікування. РБК-Україна не несе відповідальності за діагнози, поставлені на основі матеріалів сайту. У разі проблем зі здоров’ям обов’язково зверніться до кваліфікованого лікаря.

Читайте РБК-Україна в Google News
Арам Арзуманян Зірки шоу-бізнесу Здоров'я
Новини
Україна і США підготували оновлений рамковий документ щодо миру, - спільна заява
Україна і США підготували оновлений рамковий документ щодо миру, - спільна заява
Аналітика
"Сім кілометрів пішки під дронами і артою". Як проходить пошук тіл загиблих на фронті
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна "Сім кілометрів пішки під дронами і артою". Як проходить пошук тіл загиблих на фронті