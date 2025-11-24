Популярний український актор потрапив до лікарні з травмою черепа: що відомо
Український актор Арам Арзуманян отримав травму під час вистави у Харкові. Інцидент стався ввечері 23 листопада, коли артист виконував фінальний номер. Падіння в оркестрову яму завершилося ушкодженням голови та госпіталізацією.
Деталі інциденту
Про подію першим заявило концертне агентство paleart_official, яке організує гастролі вистави.
"Учора, 23 листопада, в Харкові, під час виконання фінального номеру вистави "Ladies’ Night", актор Арам Арзуманян випадково впав в оркестрову яму та отримав травму голови. Наразі він перебуває під наглядом лікарів у харківській лікарні, і його життю нічого не загрожує", - повідомили в агентстві.
Організатори також уточнили інформацію про найближчі вистави.
"Вистава "Ladies’ Night" у Дніпрі відбудеться сьогодні, як і планувалося. Вистава "Особливо одружений таксист", яка мала відбутися 25 листопада в Одесі в Музкомедії, перенесена на 2 лютого 2026 року. Щиро вибачаємося за незручності та бажаємо Араму швидкого одужання!", - заявили в paleart_official.
Арам Арзуманян (фото: instagram.com/paleart_official)
Арзуманян вийшов на зв’язок із лікарні
Після інциденту актор записав відеозвернення у сторіс Instagram.
На кадрах видно великий синяк під оком. Він зізнався, що отримав черепну травму, але намагається триматися з гумором.
"Дякую улюблений Харків, вітаю вас. Виставу учора зіграли, але є великий нюанс! Для когось оркестрова яма - це зовсім мало, але для мене треба втричі більше летіти до дна", - сказав Арзуманян.
Арам Арзуманян (фото: instagram.com/aram_dad)
Актор уточнив, що діагноз підтверджено.
"Короче травма черепа. Зараз у лікарні лежу, відновлююсь", - наголосив він.
Він також подякував глядачам і всім, хто хвилюється за його стан.
"Дякую усім, хто написав, і окрема подяка харківському глядачу, які так переживають. Дякую усім, все буде добре. Я відновлюся і буду продовжувати вас веселити. Дякую усім", - звернувся артист.
Що відомо про Арама Арзуманяна
Арам Арзуманян народився 4 серпня 1985 року у Варташені (Азербайджан). Коли йому було три роки, родина переїхала до Вірменії, а з 1992 року живе в Україні - у селі Світлодолинське Мелітопольського району.
Ще після школи Арам намагався знайти себе на сцені - грав у КВК та виступав у театральній студії АРТМУР.
Попри творче захоплення, його перша професія пов’язана з залізницею: він закінчив Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені Лазаряна та певний час працював за фахом.
Арам Арзуманян (фото: instagram.com/aram_dad)
Спорт також відігравав велику роль у його житті. До ДТП у 2008 році Арзуманян займався вільною боротьбою, а після травми перейшов у пауерліфтинг.
Він став чемпіоном України з жиму лежачи у ваговій категорії до 56 кг, а у 2012 році отримав звання майстра спорту України.
Пізніше актор повністю присвятив себе кіно. Його дебютною роботою стала стрічка "1+1 дома. 8 березня". Далі були ролі у "Поверненні Мухтара", "Слузі народу", "Скаженому весіллі", "Великих вуйках" та інших проєктах.
Арам Арзуманян (фото: instagram.com/aram_dad)
У 2020 році він став учасником шоу "Танці з зірками", хоча перемоги не здобув. Водночас активно почав розвивати соцмережі, особливо TikTok, і сьогодні успішно веде блог.
В особистому житті Арзаманян також знайшов гармонію. У 2012 році він одружився з Христиною Григорян. Подружжя пережило кілька важких втрат, але згодом стало батьками: у 2016 році народилася донька Анаіт, а у 2019 - син Тигран.
