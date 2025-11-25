Звезду "Американского пирога" срочно госпитализировали: ее нашли в неадекватном состоянии

Американскую актрису Тару Рид, известную по роли Вики в культовой комедии "Американский пирог", госпитализировали после инцидента в одном из отелей Чикаго. 50-летнюю звезду в неадекватном состоянии вывезли из отеля на носилках.

Как все произошло

По данным службы общественной безопасности Роузмонта, вызов о "больном человеке" поступил из отеля DoubleTree в 00:39.

На обнародованных видео видно, как несколько человек помогают дезориентированной Рид сесть в инвалидную коляску, после чего парамедики переносят актрису на носилки и транспортируют к скорой помощи.

Очевидец сообщил TMZ, что до прибытия медиков актриса кричала персоналу о том, кто она.

"Вы не знаете, кто я? Я знаменитая. Я актриса", - заявила Рид, по словам очевидца.

JUST IN: ТАРУ РИД ВЫТАСКИВАЮТ ИЗ ОТЕЛЯ В ЧИКАГО БЕЗ СОЗНАНИЯ ПОСЛЕ ТОГО, КАК ЕЕ "НАКАЧАЛИ НАРКОТИКАМИ В БАРЕ"



TMZ получил кадры, на которых видно, как актриса Тара Рид едва может стоять, пока персонал отеля и парамедики пытаются удержать ее в вертикальном положении.



СМОТРИТЕ ДО КОНЦА.



Ее команда утверждает, что кто-то поскользнулся... pic.twitter.com/ysYEpPgVyZ - HustleBitch (@HustleBitch_) 24 ноября 2025 года

Что говорит сама актриса

В комментарии TMZ Тара Рид сообщила, что ее могли опоить в баре отеля. По ее словам, она вышла на улицу покурить, а когда вернулась, то заметила, что ее стакан был накрыт салфеткой, которую она не ставила.

После этого, как рассказала актриса, она выпила напиток и ничего не помнит вплоть до момента, когда оказалась в больнице.

"Тара Рид подала заявление в полицию после инцидента, в котором, по ее мнению, в напиток было что-то добавлено. Она полностью сотрудничает со следствием", - заявила представительница актрисы Джейн Оуэн USA TODAY.

Тара Рид (фото: instagram.com/tarareid)

Также она обратилась к публике с призывом следить за своими напитками и не оставлять их без присмотра.

При этом полиция Роузмонта в комментарии PEOPLE отметила, что заявление от актрисы пока не поступало.

В заявлении представительницы сказано, что Рид "восстанавливается и просит сохранить конфиденциальность в это травматическое время". Сейчас ее жизни ничего не угрожает.

К слову, в последнее время актриса снималась в индонезийском хорроре "Пабрик Гула", а также работает над фильмами "Dreamcatcher's Daughter" и "Золушка". В прошлом году она появлялась в картине "Жажда крови" (2023).