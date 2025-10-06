ua en ru
Зірки "Карабаху" проти України: Азербайджан назвав склад на матчі відбору ЧС-2026

Понеділок 06 жовтня 2025 19:47
UA EN RU
Зірки "Карабаху" проти України: Азербайджан назвав склад на матчі відбору ЧС-2026 Фото: Збірна України не зуміла обіграти суперника в Баку (УАФ)
Автор: Андрій Костенко

Футбольна збірна Азербайджану оголосила заявку на матчі відбору чемпіонату світу-2026. У жовтні команда зіграє з Францією та Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Федерації футболу Азербайджану.

Хто у складі

Головний тренер команди Айхан Аббасов викликав 26 гравців. З них четверо виступають у закордонних клубах, а семеро представляють найсильнішу команду країни – "Карабах", яка після двох турів входить до числа лідерів основного етапу Ліги чемпіонів.

У списку два новачки: захисники Фаїк Гаджиєв та Рахіль Мамедов. Зазначимо, що усі 11 футболістів, які виходили в старті на нічийний матч з Україною (1:1) в другому турі відбору, зберегли місце у заявці.

Склад збірної Азербайджану на жовтневі матчі кваліфікації ЧС-2026

Воротарі: Шахруддін Магомедалієв ("Карабах"), Рза Джафаров ("Нефтчі"), Айдін Байрамов ("Зіра")

Захисники: Ельвін Джафаргулієв, Бахлул Мустафазаде, Аббас Гусейнов (усі — "Карабах"), Джалал Гусейнов ("Арда Кірджалі", Болгарія), Антон Кривоцюк ("Теджон Хана Сітізен", Південна Корея), Рахман Дашдаміров ("Сабах"), Ельвін Бадалов ("Нефтчі"), Фаїк Гаджиєв ("Туран Товуз"), Рахіль Мамедов ("Араз-Нахчиван").

Півзахисники: Кісмет Алієв, Джейхун Нурієв, Ісмаїл Ібрагімли (усі – "Зіра"), Торал Байрамов, Наріман Ахундзаде (обидва – "Карабах"), Анатолій Нурієв, Абдулла Хайбуллаєв (обидва – "Сабах"), Емін Махмудов, Мурад Хачаєв (обидва – "Нефтчі"), Сабухі Абдуллазаде ("Сумгаїт").

Нападники: Ренат Дадашов ("Мотор", Польща), Махір Емрелі ("Кайзерслаутерн", Німеччина), Муса Гурбанли ("Карабах"), Рустам Ахмедзаде ("Сумгаїт").

Коли Україна гратиме з Азербайджаном

Найближчі матчі у відбірковій групі D європейської кваліфікації ЧС-2026 відбудуться 10 та 13 жовтня.

У п'ятницю, 10 числа, Україна відправиться на виїзд до Ісландії (початок матчу – о 20:45 за Києвом), а Азербайджан в той же час вийде на матч проти Франції у Парижі.

У понеділок, 13 жовтня, Україна та Азербайджан зустрінуться між собою. Номінально домашній поєдинок для "синьо-жовтих" пройде в польському Кракові та стартує о 20:45.

Раніше повідомили про термінову заміну у складі збірної України перед відбірковими матчами ЧС-2026.

Також читайте з ким і коли українська збірна U-20 зіграє на старті плей-офф чемпіонату світу.

