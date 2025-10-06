ua en ru
Пн, 06 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

Україна U20 дізналася суперника на ЧС-2025: битва за чвертьфінал буде запеклою

Понеділок 06 жовтня 2025 08:33
UA EN RU
Україна U20 дізналася суперника на ЧС-2025: битва за чвертьфінал буде запеклою збірна України з футболу (фото: uaf.ua)
Автор: Катерина Урсатій

Молодіжна збірна України з футболу визначилася зі своїм суперником у першому раунді плейоф чемпіонату світу-2025. Команда Дмитра Михайленка зустрінеться зі збірною Іспанії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на акаунт Української асоціації футболу у соцмережі Instagram.

Україна - Іспанія: старт плейоф

Після завершення групового етапу стало відомо, що суперником України у 1/8 фіналу стане Іспанія U20.

Іспанці завершили виступи у групі C на третьому місці та стали останньою командою, що пройшла далі за рейтингом третіх позицій.

Матч відбудеться у вівторок, 7 жовтня, у місті Вальпараїсо на стадіоні "Естадіо Еліас Фігероа Брандер". Початок гри – о 22:30 за київським часом.

Як Україна вийшла у плейоф

Українська збірна впевнено подолала груповий етап, посівши перше місце у групі B. Команда здобула перемоги над Південною Кореєю та Парагваєм і зіграла внічию з Панамою.

Таким чином "синьо-жовті" продовжили серію з 14 матчів без поразок у основний або додатковий час на молодіжних чемпіонатах світу.

І це вже п’ятий поспіль вихід України U20 до стадії плейоф світової першості.

Іспанія: титулована, але непередбачувана

Іспанія тричі доходила до фіналу молодіжного чемпіонату світу: у 1999 році стала чемпіоном, а у 1985 та 2003 роках програвала вирішальні матчі.

На нинішньому турнірі "Фурія Роха" стартувала з поразки від Марокко (0:2), після чого зіграла внічию з Мексикою (2:2) і мінімально перемогла Бразилію (1:0).

Подальший шлях України

У разі перемоги над Іспанією команда Дмитра Михайленка вийде до чвертьфіналу, де зустрінеться з переможцем пари Колумбія – Південна Африка.

Сітка плейоф для України U20:

  • 1/8 фіналу: Іспанія - 7 жовтня, 22:30
  • 1/4 фіналу: Колумбія/Південна Африка - 11 жовтня, 23:00
  • 1/2 фіналу: можливі суперники - Чилі, Мексика, Аргентина або Нігерія

А матч за третє місце та фінал молодіжного чемпіонату світу-2025 відбудуться 18 і 20 жовтня відповідно.

Раніше ми писали, що ФІФА визнала героєм матчу українського футболіста, якого тренер "синьо-жовтих" прибрав з поля.

Також читайте, кого викликали в молодіжну збірну U-21 на матчі відбору Євро-2027.

Читайте РБК-Україна в Google News
Чемпіонат світу Збірна України Футбол
Новини
Пошкоджені будинки, гаражі й авто: у ДСНС показали наслідки удару по Харкову (фото)
Пошкоджені будинки, гаражі й авто: у ДСНС показали наслідки удару по Харкову (фото)
Аналітика
Нова загроза? Чи зможуть противники України перемогти на виборах у Чехії
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна Нова загроза? Чи зможуть противники України перемогти на виборах у Чехії