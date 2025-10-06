Україна U20 дізналася суперника на ЧС-2025: битва за чвертьфінал буде запеклою

Молодіжна збірна України з футболу визначилася зі своїм суперником у першому раунді плейоф чемпіонату світу-2025. Команда Дмитра Михайленка зустрінеться зі збірною Іспанії.

Україна - Іспанія: старт плейоф

Україна - Іспанія: старт плейоф

Після завершення групового етапу стало відомо, що суперником України у 1/8 фіналу стане Іспанія U20.

Іспанці завершили виступи у групі C на третьому місці та стали останньою командою, що пройшла далі за рейтингом третіх позицій.

Матч відбудеться у вівторок, 7 жовтня, у місті Вальпараїсо на стадіоні "Естадіо Еліас Фігероа Брандер". Початок гри – о 22:30 за київським часом.

Як Україна вийшла у плейоф

Українська збірна впевнено подолала груповий етап, посівши перше місце у групі B. Команда здобула перемоги над Південною Кореєю та Парагваєм і зіграла внічию з Панамою.

Таким чином "синьо-жовті" продовжили серію з 14 матчів без поразок у основний або додатковий час на молодіжних чемпіонатах світу.

І це вже п’ятий поспіль вихід України U20 до стадії плейоф світової першості.

Іспанія: титулована, але непередбачувана

Іспанія тричі доходила до фіналу молодіжного чемпіонату світу: у 1999 році стала чемпіоном, а у 1985 та 2003 роках програвала вирішальні матчі.

На нинішньому турнірі "Фурія Роха" стартувала з поразки від Марокко (0:2), після чого зіграла внічию з Мексикою (2:2) і мінімально перемогла Бразилію (1:0).

Подальший шлях України

У разі перемоги над Іспанією команда Дмитра Михайленка вийде до чвертьфіналу, де зустрінеться з переможцем пари Колумбія – Південна Африка.

Сітка плейоф для України U20:

1/8 фіналу: Іспанія - 7 жовтня, 22:30

Колумбія/Південна Африка - 11 жовтня, 23:00 1/2 фіналу: можливі суперники - Чилі, Мексика, Аргентина або Нігерія

А матч за третє місце та фінал молодіжного чемпіонату світу-2025 відбудуться 18 і 20 жовтня відповідно.