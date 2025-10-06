ua en ru
Пн, 06 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Звезды "Карабаха" против Украины: Азербайджан назвал состав на матчи отбора ЧМ-2026

Понедельник 06 октября 2025 19:47
UA EN RU
Звезды "Карабаха" против Украины: Азербайджан назвал состав на матчи отбора ЧМ-2026 Фото: Сборная Украины не сумела обыграть соперника в Баку (УАФ)
Автор: Андрей Костенко

Футбольная сборная Азербайджана объявила заявку на матчи отбора чемпионата мира-2026. В октябре команда сыграет с Францией и Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Федерации футбола Азербайджана.

Кто в составе

Главный тренер команды Айхан Аббасов вызвал 26 игроков. Из них четверо выступают в зарубежных клубах, а семеро представляют сильнейшую команду страны - "Карабах", которая после двух туров входит в число лидеров основного этапа Лиги чемпионов.

В списке два новичка: защитники Фаик Гаджиев и Рахиль Мамедов. Отметим, что все 11 футболистов, которые выходили в старте на ничейный матч с Украиной (1:1) во втором туре отбора, сохранили место в заявке.

Состав сборной Азербайджана на октябрьские матчи квалификации ЧМ-2026

Вратари: Шахруддин Магомедалиев ("Карабах"), Рза Джафаров ("Нефтчи"), Айдин Байрамов ("Зира")

Защитники: Эльвин Джафаргулиев, Бахлул Мустафазаде, Аббас Гусейнов (все - "Карабах"), Джалал Гусейнов ("Арда Кирджали", Болгария), Антон Кривоцюк ("Теджон Хана Ситизен"Южная Корея), Рахман Дашдамиров ("Сабах"), Эльвин Бадалов ("Нефтчи"), Фаик Гаджиев ("Туран Товуз"), Рахиль Мамедов ("Араз-Нахчыван").

Полузащитники: Кисмет Алиев, Джейхун Нуриев, Исмаил Ибрагимлы (все - "Зира"), Торал Байрамов, Нариман Ахундзаде (оба - "Карабах"), Анатолий Нуриев, Абдулла Хайбуллаев (оба - "Сабах"), Эмин Махмудов, Мурад Хачаев (оба - "Нефтчи"), Сабухи Абдуллазаде ("Сумгаит").

Нападающие: Ренат Дадашов ("Мотор", Польша), Махир Эмрели ("Кайзерслаутерн", Германия), Муса Гурбанлы ("Карабах"), Рустам Ахмедзаде ("Сумгаит").

Когда Украина сыграет с Азербайджаном

Ближайшие матчи в отборочной группе D европейской квалификации ЧМ-2026 состоятся 10 и 13 октября.

В пятницу, 10 числа, Украина отправится на выезд в Исландию (начало матча - в 20:45 по Киеву), а Азербайджан в то же время выйдет на матч против Франции в Париже.

В понедельник, 13 октября, Украина и Азербайджан встретятся между собой. Номинально домашний поединок для "сине-желтых" пройдет в польском Кракове и стартует в 20:45.

Ранее сообщили о срочной замене в составе сборной Украины перед отборочными матчами ЧМ-2026.

Также читайте с кем и когда украинская сборная U-20 сыграет на старте плей-офф чемпионата мира.

Читайте РБК-Украина в Google News
Футбол Чемпионат мира
Новости
"Фламинго" уже бьют по России? Зеленский намекнул на удары украинскими ракетами
"Фламинго" уже бьют по России? Зеленский намекнул на удары украинскими ракетами
Аналитика
Новая угроза? Смогут ли противники Украины победить на выборах в Чехии
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина Новая угроза? Смогут ли противники Украины победить на выборах в Чехии