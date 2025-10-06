Звезды "Карабаха" против Украины: Азербайджан назвал состав на матчи отбора ЧМ-2026

Футбольная сборная Азербайджана объявила заявку на матчи отбора чемпионата мира-2026. В октябре команда сыграет с Францией и Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Федерации футбола Азербайджана .

Кто в составе

Главный тренер команды Айхан Аббасов вызвал 26 игроков. Из них четверо выступают в зарубежных клубах, а семеро представляют сильнейшую команду страны - "Карабах", которая после двух туров входит в число лидеров основного этапа Лиги чемпионов.

В списке два новичка: защитники Фаик Гаджиев и Рахиль Мамедов. Отметим, что все 11 футболистов, которые выходили в старте на ничейный матч с Украиной (1:1) во втором туре отбора, сохранили место в заявке.

Состав сборной Азербайджана на октябрьские матчи квалификации ЧМ-2026

Вратари: Шахруддин Магомедалиев ("Карабах"), Рза Джафаров ("Нефтчи"), Айдин Байрамов ("Зира")

Защитники: Эльвин Джафаргулиев, Бахлул Мустафазаде, Аббас Гусейнов (все - "Карабах"), Джалал Гусейнов ("Арда Кирджали", Болгария), Антон Кривоцюк ("Теджон Хана Ситизен"Южная Корея), Рахман Дашдамиров ("Сабах"), Эльвин Бадалов ("Нефтчи"), Фаик Гаджиев ("Туран Товуз"), Рахиль Мамедов ("Араз-Нахчыван").

Полузащитники: Кисмет Алиев, Джейхун Нуриев, Исмаил Ибрагимлы (все - "Зира"), Торал Байрамов, Нариман Ахундзаде (оба - "Карабах"), Анатолий Нуриев, Абдулла Хайбуллаев (оба - "Сабах"), Эмин Махмудов, Мурад Хачаев (оба - "Нефтчи"), Сабухи Абдуллазаде ("Сумгаит").

Нападающие: Ренат Дадашов ("Мотор", Польша), Махир Эмрели ("Кайзерслаутерн", Германия), Муса Гурбанлы ("Карабах"), Рустам Ахмедзаде ("Сумгаит").

Когда Украина сыграет с Азербайджаном

Ближайшие матчи в отборочной группе D европейской квалификации ЧМ-2026 состоятся 10 и 13 октября.

В пятницу, 10 числа, Украина отправится на выезд в Исландию (начало матча - в 20:45 по Киеву), а Азербайджан в то же время выйдет на матч против Франции в Париже.

В понедельник, 13 октября, Украина и Азербайджан встретятся между собой. Номинально домашний поединок для "сине-желтых" пройдет в польском Кракове и стартует в 20:45.