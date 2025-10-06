Важливі зміни у збірній України: Очеретько замінює Зубкова на відбір до ЧС-2026

Збірна України внесла чергову зміну у склад на матчі відбору до чемпіонату світу-2026. Замість Олександра Зубкова у національну команду викликаний півзахисник "Шахтаря" Олег Очеретько.

Зміни у складі перед Ісландією та Азербайджаном

Головний тренер української збірної Сергій Ребров оголосив оновлений склад команди на поєдинки проти Ісландії та Азербайджану.

Олег Очеретько замінить у складі синьо-жовтих Олександра Зубкова з турецького "Трабзонспору".

Це вже друга втрата правого вінгера для збірної після виключення Віктора Циганкова.

Повний склад збірної України

Воротарі: Георгій Бущан ("Полісся" Житомир), Анатолій Трубін ("Бенфіка", Лісабон), Дмитро Різник ("Шахтар" Донецьк).

Розклад жовтневих матчів збірної України

Збірна України проведе перший жовтневий поєдинок відбору чемпіонату світу-2026 проти Ісландії 10 жовтня о 21:45.

Наступна гра відбудеться 13 жовтня о 21:45, коли Україна зустрінеться з командою Азербайджану у Кракові, Польща.

13 листопада о 21:45 українська команда зіграє проти Франції у ще одному матчі кваліфікації.

Останній поєдинок у цьому циклі запланований на 16 листопада о 19:00 - Україна прийматиме Ісландію у Варшаві, Польща.