Зірка "Холостяка" виходить заміж: перші деталі (фото)

П'ятниця 02 січня 2026 22:22
Зірка "Холостяка" виходить заміж: перші деталі (фото) Діана Зотова (фото: instagram.com/di__zotova)
Автор: Поліна Іваненко

Учасниця "Холостяка" Діана Зотова, з якою різко попрощався Тарас Цимбалюк, розкрила деталі свого особистого життя. Нині вона - наречена.

Як повідомляє РБК-Україна, про це стало відомо у спецвипуску "Холостяк. Життя після проєкту".

Зотова виходить заміж

Діана розповіла, що після проєкту її стосунки з обранцем, до якого вона повернулася після "вильоту" з "Холостяка", продовжилися. Відомо, що модель не планувала відновлювати роман з колишнім, але все змінила одна розмова.

Коли Зотова відпросилася у Цимбалюка на зйомки, їй зателефонував той самий "екс". І після цього вона не знала, що їй робити. За словами Діани, після повернення на проєкт у неї навіть не було часу, аби просто все обдумати.

Зірка &quot;Холостяка&quot; виходить заміж: перші деталі (фото)Зотовій освідчилися (скриншот)

Тому модель розповіла про все це Тарасу. Його реакція була різкою.

"Навіщо вона взагалі сюди прийшла. Я хочу реально глибоких почуттів у своєму житті", - заявив Цимбалюк.

Нині ж Діана вже може поділитися щастям. Приблизно місяць тому їй освідчилися.

А ось чутки про таємне весілля Зотова спростувала. Вона каже, що поки йдеться лише про статус нареченої.

Учасниці "Холостяка" та команда проєкту, які зібралися у студії пост-шоу, пораділи за Діану та побажали їй багато щастя. А сама вона, як виявилося, не проти зіграти весілля на Комо та не шкодує про те, що пішла на реаліті.

Втім, після "вильоту" Діана все ж скаржилася на те, що її розмову з Тарасом нібито не так змонтували.

"Це була моя ініціатива піти з проєкту, тому що я зрозуміла, що кохаю іншу людину, тому з Тарасом могла поводитися тільки як із другом, про що й сказала йому в кадрі, але це вирішили не вставляти. Тарас подякував мені за щирість і сказав, що він таке цінує та приймає моє рішення піти", - писала Зотова.

