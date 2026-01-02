Софія Шамія розплакалася на постшоу "Холостяк" і звернулася до суду (фото)

Учасниця 14 сезону "Холостяк" Софія Шамія не стримала емоцій під час постшоу проєкту. Усе через закиди з боку Оксани Шанюк про її стосунки з нібито одруженим чоловіком.

Детальніше про це пише РБК-Україна з посиланням ефір "Холостяк. Життя після проєкту".

Що сказала Софія Шамія про сварку на "Холостяку"

Одна з найрезонансніших історій проєкту отримала продовження. "Міс Україна-2023" вперше публічно пояснила, чому емоційно залишила шоу після звинувачень з боку іншої конкурсантки.

Під третього випуску "Холостяка" Оексана заявила, що впізнала Софію, адже їй нібито показували її фото. За її словами, інша дівчина плакала, планувала дітей та демонструвала листування свого чоловіка із Софією.

Після цього модель вирішила покинути проєкт. Тоді багато глядачів припустили, що вона пішла через небажання розкривати правду. За словами дівчини, вона тижнями відчувала негатив на проєкті зі сторони окремих учасниць. Оксана переходила на особистості.

"Казала не чіпати волосся, що я дитина, занадто молода, мені потрібно в дитяче кафе. Мені було дуже образливо. В дитинстві я вже переживала булінг, були якісь приниження щодо зовнішності. Я просто була іншою: тато - араб, мама - українка, тож діти знущалися, називали мавпою. Старі рани повернулися. Я зрозуміла, що далі не витримаю. Вирішила обрати себе, свій комфорт", - пояснила вона.

Шамія та Оксана (скриншот)

За словами Софії, родина підтримала рішення полишити шоу. Водночас керівниця проєкту "Холостяк" Юлія Колесник в ефірі постшоу зазначила, що її брат пропонував Софії охолонути.

Дівчина також спростувала закиди про стосунки з одруженим чоловіком.

"Щодо ситуації з Оксаною, я можу сказати, що це був наклеп. Я ніколи в житті не була в стосунках з одруженим чоловіком з дітьми. Мене виховали з зовсім іншими цінностями. Мені сумно, що людина без доказів дозволяє собі виносити це в публічний простір", - сказала вона.

Софія Шамія розплакалася на постшоу "Холостяка" (скриншот)

Позиція Оксани Шанюк

Косметологиня була незадоволена, що Софія виставляє її брехухою на всю країну. За її словами, вона не говорила, що мала на увазі чоловіка з дітьми.

Та дівчина, про яку вона розповіла в шоу, начебто подякувала їй за захист вже після виходу "Холостяка" великим букетом та запевнила, що зможе підтвердити її слова.

"Вона сказала, що піде до суду і підтвердить розмови, які були й захистить мою гідність як лікаря та людини. Тому що виставляти мене брехухою на всю країну, це занадто", - зазначила вона.

Крім того, вона показала листування та фото, які нібито доводять сказане. Проте в самому випуску їх не продемонстрували через відсутність дозволу від учасників переписки.

"Позов до суду подано"

Після виходу постшоу "Холостяк" Шамія зробила заяву в Instagram. Вона таки подала позов до суду. Ба більше, дала зрозуміти, що її не попереджали про розмову щодо ситуації з Оксаною.

"У мене були сумніви, чи варто йти на постшоу. Після запрошення ми зідзвонилися з редакторкою, і я одразу проговорила: я не хочу, щоб підіймалися наклепи чи плітки про мене. Мене запевнили, що цього не буде, і попередили тільки про накладання турнікетів", - заявила Софія.

"Але коли камери ввімкнулися, тема все ж прозвучала - і я цього не очікувала. Я відреагувала емоційно, бо відчула тиск і почувалася обманутою. Далі я діяла з єдиним наміром - захистити себе й зупинити те, що відбувалося", - додала вона.

Також Софія зазначила, що фото, які показали в студії, були зроблені її колишнім партнером, який не був одружений та ніколи не мав дітей. Водночас у позовній заяві вона приховала імена відповідачів по справі.