ua en ru
Пт, 02 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Шоу бизнес

Звезда "Холостяка" выходит замуж: первые детали (фото)

Пятница 02 января 2026 22:22
UA EN RU
Звезда "Холостяка" выходит замуж: первые детали (фото) Диана Зотова (фото: instagram.com/di__zotova)
Автор: Полина Иваненко

Участница "Холостяка" Диана Зотова, с которой резко попрощался Тарас Цымбалюк, раскрыла детали своей личной жизни. Сейчас она - невеста.

Как сообщает РБК-Украина, об этом стало известно в спецвыпуске "Холостяк. Життя після проєкту".

Зотова выходит замуж

Диана рассказала, что после проекта ее отношения с избранником, к которому она вернулась после "вылета" из "Холостяка", продолжились. Известно, что модель не планировала возобновлять роман с бывшим, но все изменил один разговор.

Когда Зотова отпросилась у Цымбалюка на съемки, ей позвонил тот самый "экс". И после этого она не знала, что ей делать. По словам Дианы, после возвращения на проект у нее даже не было времени, чтобы просто все обдумать.

Звезда &quot;Холостяка&quot; выходит замуж: первые детали (фото)Зотовой сделали предложение (скриншот)

Поэтому модель рассказала обо всем этом Тарасу. Его реакция была резкой.

"Зачем она вообще сюда пришла. Я хочу реально глубоких чувств в своей жизни", - заявил Цымбалюк.

Сейчас же Диана уже может поделиться счастьем. Примерно месяц назад ей сделали предложение.

А вот слухи о тайной свадьбе Зотова опровергла. Она говорит, что пока речь идет лишь о статусе невесты.

Участницы "Холостяка" и команда проекта, которые собрались в студии пост-шоу, порадовались за Диану и пожелали ей много счастья. А сама она, как оказалось, не против сыграть свадьбу на Комо и не жалеет о том, что пошла на реалити.

Впрочем, после "вылета" Диана все же жаловалась на то, что ее разговор с Тарасом якобы не так смонтировали.

"Это была моя инициатива уйти из проекта, потому что я поняла, что люблю другого человека, поэтому с Тарасом могла вести себя только как с другом, о чем и сказала ему в кадре, но это решили не вставлять. Тарас поблагодарил меня за искренность и сказал, что он такое ценит и принимает мое решение уйти", - писала Зотова.

Вас может заинтересовать

Читайте РБК-Украина в Google News
Холостяк Новости шоу-бизнеса Звезды шоу-бизнеса
Новости
Зеленский предложил Федорову стать министром обороны
Зеленский предложил Федорову стать министром обороны
Аналитика
Обстрелы не склоняют украинцев к переговорам с Россией: интервью с социологом Антиповичем
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Обстрелы не склоняют украинцев к переговорам с Россией: интервью с социологом Антиповичем