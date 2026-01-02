Звезда "Холостяка" выходит замуж: первые детали (фото)

Участница "Холостяка" Диана Зотова, с которой резко попрощался Тарас Цымбалюк , раскрыла детали своей личной жизни. Сейчас она - невеста.

Зотова выходит замуж

Диана рассказала, что после проекта ее отношения с избранником, к которому она вернулась после "вылета" из "Холостяка", продолжились. Известно, что модель не планировала возобновлять роман с бывшим, но все изменил один разговор.

Когда Зотова отпросилась у Цымбалюка на съемки, ей позвонил тот самый "экс". И после этого она не знала, что ей делать. По словам Дианы, после возвращения на проект у нее даже не было времени, чтобы просто все обдумать.

Зотовой сделали предложение (скриншот)

Поэтому модель рассказала обо всем этом Тарасу. Его реакция была резкой.

"Зачем она вообще сюда пришла. Я хочу реально глубоких чувств в своей жизни", - заявил Цымбалюк.

Сейчас же Диана уже может поделиться счастьем. Примерно месяц назад ей сделали предложение.

А вот слухи о тайной свадьбе Зотова опровергла. Она говорит, что пока речь идет лишь о статусе невесты.

Участницы "Холостяка" и команда проекта, которые собрались в студии пост-шоу, порадовались за Диану и пожелали ей много счастья. А сама она, как оказалось, не против сыграть свадьбу на Комо и не жалеет о том, что пошла на реалити.

Впрочем, после "вылета" Диана все же жаловалась на то, что ее разговор с Тарасом якобы не так смонтировали.

"Это была моя инициатива уйти из проекта, потому что я поняла, что люблю другого человека, поэтому с Тарасом могла вести себя только как с другом, о чем и сказала ему в кадре, но это решили не вставлять. Тарас поблагодарил меня за искренность и сказал, что он такое ценит и принимает мое решение уйти", - писала Зотова.