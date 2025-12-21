Сценарій на "Холостяку"? Цимбалюк зізнався, що саме йому "підказують" у навушник

Актор Тарас Цимбалюк розсекретив одну з головних інтриг "Холостяка". Вже декілька сезонів поспіль глядачі помічають навушних у вусі героїв, тому виникли версії про те, що все нібито відбувається за сценарієм.

Як повідомляє РБК-Україна , у новому випуску "бекстейджів" реаліті Тарас розповів Наталці Денисенко, навіщо йому навушник та що саме йому кажуть під час зйомок.

Чи правда, що на "Холостяку" є сценарій

Тарас пояснив, що він дійсно носить "підслушку", як її назвала Наталка, у вусі. Але він не отримує якісь вказівки щодо рішень та вчинків під час спілкування з учасницями.

"Я сам вирішую все, що мені робити. Але іноді, коли мені потрібна допомога, коли потрібно зорієнтуватися, зімпровізувати, мене дуже рідко підстраховують... Нас знімає багато камер і, наприклад, стався якийсь форс-мажор і хтось пішов не туди - і по кадру це може бути негарно", - зазначив Тарас.

"І щоб з погляду операторського вирівняти ситуацію, я можу дівчинку підвести до себе, поставити, тому що я не завжди себе дзеркалю", - додав він.

Цимбалюк розкрив секрет зйомок "Холостяка" (скриншот)

На Церемонії троянд, коли багатьом здається, що Цимбалюк надто довго витримує паузу, насправді ж він просто допомагає операторам. Важливо, аби в кадрі були всі учасниці, а тому доводиться трохи "тягнути час", аби команда встигла зробити відео з усіма.

А ось щодо того, кому дати троянду, чи які слова сказати дівчині, все вирішує сам Цимбалюк. Іноді він не вагається та знає ще до початку Церемонії, з ким саме буде прощатися. А буває й так, що він ухвалює рішення вже під час розмов з дівчатами.

"Ніхто мені нічого не диктує, тому що я сам вирішую, що мені робити", - наголосив "Холостяк".