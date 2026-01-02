ua en ru
Пт, 02 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Шоу бізнес

Переможниця "Холостяка-13" вагітна первістком (фото)

П'ятниця 02 січня 2026 21:58
UA EN RU
Переможниця "Холостяка-13" вагітна первістком (фото) Інна Бєлєнь та її наречений Ваня (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Фіналістка "Холостяка-13", блогерка Інна Бєлєнь, розкрила радісну новину. Вона та її наречений вперше стануть батьками.

Як повідомляє РБК-Україна, про це Інна розповіла у спецвипуску "Холостяк. Життя після проєкту".

Що розповіла Бєлєнь

"На поповнення чекати в квітні", - сказала Інна.

Переможниця &quot;Холостяка-13&quot; вагітна первістком (фото)Інна Бєлєнь вагітна (скриншот)

Блогерка розповіла, що хоче і сина, і доньку. Але стать первістка вони дізнаються вже скоро на гендер-парі.

"Весілля ми хочемо влітку, бо я хочу танцювати і пити шампанське", - розповіла Бєлєнь.

Переможниця &quot;Холостяка-13&quot; вагітна первістком (фото)Зірка "Холостяка" чекає на первістка (скриншот)

Виявилося, Інна та її обранець знайомі дуже давно, аж зі школи. Але стосунки почалися лише після "Холостяка", коли Інна була у Харкові та просто написала Івану, аби той її підвіз.

Що відомо про особисте життя Інни Бєлєнь

Дівчина перемогла у 13 сезоні "Холостяка" з ветераном Олександром Будьком (Тереном). Втім, після фіналу проєкту стосунки не отримали продовження. Пізніше Інна та Терен зі скандалом оголосили про кінець свого роману.

А згодом дівчина розповіла, що знайшла своє кохання. Нині вона мешкає у рідному Харкові разом зі своїм обранцем Іваном. Коханий Бєлєнь вже освідчився блогерці.

Інна Бєлєнь виходить заміж: як виглядає обручка переможниці &quot;Холостяка-13&quot; (фото)Бєлєнь та її наречений (фото: instagram.com/innka_belen)

Вас може зацікавити

Читайте РБК-Україна в Google News
Холостяк Новини шоу-бізнесу Зірки шоу-бізнесу
Новини
Буданов - новий голова ОП. Зеленський підписав указ про призначення
Буданов - новий голова ОП. Зеленський підписав указ про призначення
Аналітика
Обстріли не схиляють українців до переговорів з Росією: інтерв'ю з соціологом Антиповичем
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Обстріли не схиляють українців до переговорів з Росією: інтерв'ю з соціологом Антиповичем