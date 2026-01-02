Переможниця "Холостяка-13" вагітна первістком (фото)
Фіналістка "Холостяка-13", блогерка Інна Бєлєнь, розкрила радісну новину. Вона та її наречений вперше стануть батьками.
Як повідомляє РБК-Україна, про це Інна розповіла у спецвипуску "Холостяк. Життя після проєкту".
Що розповіла Бєлєнь
"На поповнення чекати в квітні", - сказала Інна.
Інна Бєлєнь вагітна (скриншот)
Блогерка розповіла, що хоче і сина, і доньку. Але стать первістка вони дізнаються вже скоро на гендер-парі.
"Весілля ми хочемо влітку, бо я хочу танцювати і пити шампанське", - розповіла Бєлєнь.
Зірка "Холостяка" чекає на первістка (скриншот)
Виявилося, Інна та її обранець знайомі дуже давно, аж зі школи. Але стосунки почалися лише після "Холостяка", коли Інна була у Харкові та просто написала Івану, аби той її підвіз.
Що відомо про особисте життя Інни Бєлєнь
Дівчина перемогла у 13 сезоні "Холостяка" з ветераном Олександром Будьком (Тереном). Втім, після фіналу проєкту стосунки не отримали продовження. Пізніше Інна та Терен зі скандалом оголосили про кінець свого роману.
А згодом дівчина розповіла, що знайшла своє кохання. Нині вона мешкає у рідному Харкові разом зі своїм обранцем Іваном. Коханий Бєлєнь вже освідчився блогерці.
Бєлєнь та її наречений (фото: instagram.com/innka_belen)
