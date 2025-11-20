ua en ru
"Розумів, що я інша": Яна з "Холостяка" відповіла, чому Цимбалюк раптово з нею попрощався

Четвер 20 листопада 2025 16:41
Яна Андрієнко (фото: прес-служба)
Автор: Поліна Іваненко

Вчителька Яна Андрієнко, яка не отримала троянду від Тараса Цимбалюка в останньому випуску "Холостяка", щиро висловилася про свій "виліт". На думку дівчини, актор попрощався з нею не просто так.

Про це Яна розповіла в інтерв'ю РБК-Україна.

Чому Цимбалюк попрощався з Андрієнко

"На мою думку, Тарас розумів, що я інша, і на мене потрібно витратити більше ресурсу та енергії. В умовах проєкту та з урахуванням такої кількості дівчат - це, апріорі, неможливо. Тож йому було легше відпустити мене. Я думаю, ми однозначно змогли дізнаватись одне про одного більше цікавого, але сталось так, як сталось", - пояснила Яна.

Також вона зізналася, що не одразу зрозуміла, що йде з проєкту. Просто під час Церемонії троянд почалася злива, а тому часу на розмови та пояснення не було.

Яна і Тарас (фото: прес-служба)

"Був дуже сильний дощ і я не чула, що говорив Тарас. Єдина фразу, яку почула: "Яночка, це ти". Здивування було, оскільки спочатку промайнула думка, що перша троянда Церемонії моя, але далі прийшло усвідомлення, що це не перша троянда, а її відсутність", - розповіла вчителька.

Окрім цього, Яна розуміла, що може не отримати троянду. Вона відчувала, що щось вже пішло не так.

"Так, я передчувала такий перебіг подій. В мене було багато змішаних думок, ставало складно морально. Коли ми плели вінки, я вже не мала бажання говорити, була безініціативною та замкненою", - сказала вона.

Хто залишився на "Холостяку"

Нагадаємо, у новому випуску реаліті ми побачимо 11 учасниць. Це:

  • Дар'я Романець
  • Ірина Пономаренко
  • Настя Половинкіна
  • Юлія Коренюк
  • Валерія Жуковська
  • Юлія Артюх
  • Оксана Шанюк
  • Надя Авраменко
  • Ірина Кулешина
  • Надін Головчук
  • Ольга Дзундза.

