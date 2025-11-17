ua en ru
Пн, 17 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Шоу бізнес

Цимбалюк зацінив! Пивоваров на даху лімузина повторив мемну сцену з "Холостяка"

Понеділок 17 листопада 2025 13:06
UA EN RU
Цимбалюк зацінив! Пивоваров на даху лімузина повторив мемну сцену з "Холостяка" Артем Пивоваров (фото: facebook.com/pivovarovofficial)
Автор: Поліна Іваненко

Співак Артем Пивоваров насмішив фанів новим відео. Артист показав кумедну пародію на мемну сцену з "Холостяка".

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на допис Артема в Instagram.

Що зробив Пивоваров

Так, Артем ефектно з'явився у кадрі на даху лімузина. Він повторив момент з першого випуску "Холостяка", коли учасниця Іра Пуха ефектно перервала знайомства Тараса Цимбалюка з Надін.

Ця сцена швидко стала мемною і "завірусилася". А нині Пивоваров, який любить екстрим та нерідко вражає фанів трюками просто на сцені, вирішив підіграти трендам.

Цимбалюк зацінив! Пивоваров на даху лімузина повторив мемну сцену з &quot;Холостяка&quot;Пивоваров на даху лімузина (скріншот)

До речі, смішне відео вже зацінив Цимбалюк. Він залишив емодзі з посмішками та серцем. А ще в коментарях з`явилася Іра, вона теж була вражена тим, що Пивоваров повторив мем.

Також юзери написали:

  • "Найкращій"
  • "Це топ, сміюсь"
  • "Прикольно".

На відео Артем показав не лише пародію на "Холостяка". Також співак поділився кадрами зі своїх концертів, нещодавно Пивоваров відіграв одразу сім "Палаців спорту".

Вас може зацікавити

Читайте РБК-Україна в Google News
Артем Пивоваров Холостяк Новини шоу-бізнесу Тарас Цимбалюк Зірки шоу-бізнесу
Новини
Зеленський і Макрон підписали "історичну угоду" щодо посилення України
Зеленський і Макрон підписали "історичну угоду" щодо посилення України
Аналітика
Шторм посилюється. Чим небезпечна справа Міндіча для влади та позицій Зеленського
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Шторм посилюється. Чим небезпечна справа Міндіча для влади та позицій Зеленського