Цимбалюк зацінив! Пивоваров на даху лімузина повторив мемну сцену з "Холостяка"

Що зробив Пивоваров

Так, Артем ефектно з'явився у кадрі на даху лімузина. Він повторив момент з першого випуску "Холостяка", коли учасниця Іра Пуха ефектно перервала знайомства Тараса Цимбалюка з Надін.

Ця сцена швидко стала мемною і "завірусилася". А нині Пивоваров, який любить екстрим та нерідко вражає фанів трюками просто на сцені, вирішив підіграти трендам.

Пивоваров на даху лімузина (скріншот)

До речі, смішне відео вже зацінив Цимбалюк. Він залишив емодзі з посмішками та серцем. А ще в коментарях з`явилася Іра, вона теж була вражена тим, що Пивоваров повторив мем.

Також юзери написали:

"Найкращій"

"Це топ, сміюсь"

"Прикольно".

На відео Артем показав не лише пародію на "Холостяка". Також співак поділився кадрами зі своїх концертів, нещодавно Пивоваров відіграв одразу сім "Палаців спорту".