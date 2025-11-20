ua en ru
Звезда "Холостяка" рассекретила условия, в которых живут участницы вне камер: "Было сложно"

Четверг 20 ноября 2025 16:59
Звезда "Холостяка" рассекретила условия, в которых живут участницы вне камер: "Было сложно" Яна Андриенко (фото: пресс-служба)
Автор: Полина Иваненко

Бывшая участница "Холостяка", учительница Яна Андриенко из Киева, откровенно рассказала о закулисье реалити. Девушка рассказала об условиях, в которых живут участницы.

Это она сделала в интервью РБК-Украина.

Как живут участницы "Холостяка"

Не секрет, что девушки не могут пользоваться смартфонами. Впрочем, для Яны это не стало испытанием.

"Мне было классно без телефона, я наоборот отдохнула от рабочих задач. Гораздо сложнее мне было без книг и музыки. Люблю наслаждаться классной музыкой и таким образом настраиваться на день. Поэтому, когда нас собирали визажисты на свидание или церемонию, мы часто просили включить музыку", - призналась она.

Также Яна раскрыла детали жизни в роскошном доме, где в этом сезоне поселили участниц "Холостяка". Девушки никогда не раскладывали чемоданы, чтобы иметь возможность быстро собрать все вещи.

"Мы готовили самостоятельно, иногда готовили вместе с девушками-соседками, иногда вообще отдельно. В уборке нас нужно было контролировать, помню, как-то проснулась рано, чтобы сделать небольшую тренировку, а в конце концов, подметала на лестнице. В комнатах было действительно сложно поддерживать порядок, ведь чемоданы полностью никто не разбирал. Каждый раз, перед Церемонией, их нужно было снова складывать", - пояснила Андриенко.

А вот когда съемки проходили в горах, то девушки действительно жили в палатках. И это было не совсем легким испытанием.

"Мне не было тяжело жить в палатке, но ночью очень холодно спать, поскольку жили мы возле реки. А еще, сложность была в том, что на сбор рюкзака было всего 7 минут. Если бы было больше времени - более ответственно собрали бы вещи", - отметила Яна.

Холостяк Новости шоу-бизнеса Тарас Цымбалюк Звезды шоу-бизнеса
