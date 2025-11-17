Чи закохався Цимбалюк на "Холостяку"? Його "бесті" Денисенко зробила зізнання
Українська акторка Наталка Денисенко зізналася, що її близький друг і головний герой реаліті "Холостяк-14" Тарас Цимбалюк по-справжньому закохався під час зйомок шоу.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на новий випуск проєкту "ТУР Зірками" з Наталією Тур на Люкс ФМ.
"Тарас дійсно закохався. Це правда"
Зі слів Денисенко, вона звісно знає, кого актор обрав у фіналі.
"Тарас дійсно проникся цим проєктом і закохався. Це правда. Я не можу розказувати всі ці штуки", - заявила знаменитість.
Наталка Денисенко і Тарас Цимбалюк (фото: instagram.com/natalka_denisenko)
Вона також зізналася, що була вражена рівнем зйомок і тим, наскільки усе відбувається "по-справжньому".
Наталка каже, навіть сам Цимбалюк спершу не очікував, що формат буде настільки емоційно виснажливим.
"Він казав, що на початку це нагадувало гру. А потім, за кілька тижнів, перестав звертати увагу на камери", - розповіла акторка про слова Цимбалюка.
"Це величезний психологічний тиск"
Зірка наголосила, що зйомки шоу - це справжнє випробування для дівчат, адже вони опиняються у повній ізоляції: без телефонів, книжок, музики чи спілкування з друзями.
"Це величезний психологічний тиск на дівчат, тому що вони потрапляють у будинок без телефонів, без книжок, без музики. Їм не можна користуватися нічим. Я уявляю, що сама сиджу в будинку серед конкуренток без нічого, без підтримки. Можу зателефонувати батькам лише раз на день", - пояснила артистка.
Вона додала, що, попри стереотипи, більшість учасниць прийшли не за піаром, а з щирими намірами знайти кохання.
"Кажуть, що дівчата прийшли на "Холостяк" за піаром - можливо, хтось дійсно заради цього. Але ці дівчата - суперсильні духом жінки, які витримали дуже сильний емоційний і психологічний тиск. Бути в таких умовах і не закохатися, наприклад, у Тараса, - неможливо", - резюмувала Денисенко.
Вас може зацікавити:
- Пивоваров на даху лімузина повторив мемну сцену з "Холостяка"
- Діана Зотова з "Холостяка" висловилася про виліт та "таємне весілля"
- Як Цимбалюк здивував рішенням на побаченні з двома учасницями