Жеребкування чвертьфіналу Кубка України вже сьогодні: коли і де дивитися трансляцію наживо

П'ятниця 28 листопада 2025 12:09
Жеребкування чвертьфіналу Кубка України вже сьогодні: коли і де дивитися трансляцію наживо Фото: Сьогодні визначаться чвертьфінальні пари ( УАФ)
Автор: Андрій Костенко

28 листопада пройде церемонія жеребкування чвертьфінального раунду Кубка України з футболу.

Коли учасники дізнаються своїх суперників – розповідає РБК-Україна.

Коли жеребкування та матчі

Церемонія жеребкування пройде в Будинку футболу в п'ятницю, 28 листопада та розпочнеться о 13:00.

Пряма трансляція події буде проводитися на YouTube-каналі УАФ.

За підсумками жеребкування сформують чотири пари суперників, які боротимуться за вихід до півфіналу.

Ці матчі відбудуться вже весною наступного року. Офіційна базова дата – 4 березня.

Хто зіграє в чвертьфіналі

Боротьбу за трофей продовжують вісім колективів. Уперше в історії на даній стадії представлені лише три команди з елітного дивізіону вітчизняного футболу. Інші – представники Першої та Другої ліги.

Це означає, що у півфіналі гарантовано зіграє мінімум одна команда з нижчого дивізіону.

Усі учасники 1/4 фіналу Кубка України-2025/26

УПЛ

  • "Динамо" (Київ)
  • ЛНЗ (Черкаси)
  • "Металіст 1925" (Харків)

Перша ліга

  • "Чернігів"
  • "Буковина" (Чернівці)
  • "Інгулець" (Петрове)
  • "Фенікс-Маріуполь"

Друга ліга

  • "Локомотив" (Київ)

