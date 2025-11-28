ua en ru
Жеребьевка четвертьфинала Кубка Украины уже сегодня: когда и где смотреть трансляцию вживую

Пятница 28 ноября 2025 12:09
Жеребьевка четвертьфинала Кубка Украины уже сегодня: когда и где смотреть трансляцию вживую Фото: Сегодня определятся четвертьфинальные пары (УАФ)
Автор: Андрей Костенко

28 ноября пройдет церемония жеребьевки четвертьфинального раунда Кубка Украины по футболу.

Когда участники узнают своих соперников - рассказывает РБК-Украина.

Когда жеребьевка и матчи

Церемония жеребьевки пройдет в Доме футбола в пятницу, 28 ноября и начнется в 13:00.

Прямая трансляция события будет проводиться на YouTube-канале УАФ.

По итогам жеребьевки сформируют четыре пары соперников, которые будут бороться за выход в полуфинал.

Эти матчи состоятся уже весной следующего года. Официальная базовая дата - 4 марта.

Кто сыграет в четвертьфинале

Борьбу за трофей продолжают восемь коллективов. Впервые в истории на данной стадии представлены лишь три команды из элитного дивизиона отечественного футбола. Остальные - представители Первой и Второй лиги.

Это означает, что в полуфинале гарантированно сыграет минимум одна команда из низшего дивизиона.

Все участники 1/4 финала Кубка Украины-2025/26

УПЛ

  • "Динамо" (Киев)
  • ЛНЗ (Черкассы)
  • "Металлист 1925" (Харьков)

Первая лига

  • "Чернигов"
  • "Буковина" (Черновцы)
  • "Ингулец" (Петрово)
  • "Феникс-Мариуполь"

Вторая лига

  • "Локомотив" (Киев)

Ранее мы сообщили, на каком месте Украина в Таблице коэффициентов УЕФА после победы "Шахтера" и поражения "Динамо".

Также читайте, кто будет спасать "Динамо" после Шовковского: все кандидаты.

