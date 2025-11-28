Жеребьевка четвертьфинала Кубка Украины уже сегодня: когда и где смотреть трансляцию вживую
28 ноября пройдет церемония жеребьевки четвертьфинального раунда Кубка Украины по футболу.
Когда участники узнают своих соперников - рассказывает РБК-Украина.
Когда жеребьевка и матчи
Церемония жеребьевки пройдет в Доме футбола в пятницу, 28 ноября и начнется в 13:00.
Прямая трансляция события будет проводиться на YouTube-канале УАФ.
По итогам жеребьевки сформируют четыре пары соперников, которые будут бороться за выход в полуфинал.
Эти матчи состоятся уже весной следующего года. Официальная базовая дата - 4 марта.
Кто сыграет в четвертьфинале
Борьбу за трофей продолжают восемь коллективов. Впервые в истории на данной стадии представлены лишь три команды из элитного дивизиона отечественного футбола. Остальные - представители Первой и Второй лиги.
Это означает, что в полуфинале гарантированно сыграет минимум одна команда из низшего дивизиона.
Все участники 1/4 финала Кубка Украины-2025/26
УПЛ
- "Динамо" (Киев)
- ЛНЗ (Черкассы)
- "Металлист 1925" (Харьков)
Первая лига
- "Чернигов"
- "Буковина" (Черновцы)
- "Ингулец" (Петрово)
- "Феникс-Мариуполь"
Вторая лига
- "Локомотив" (Киев)
