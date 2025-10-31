ua en ru
Такого ще не було: клуби УПЛ встановили антирекорд у Кубку України

П'ятниця 31 жовтня 2025 13:48
Такого ще не було: клуби УПЛ встановили антирекорд у Кубку України Фото: Київський "Локомотив" з Другої ліги пробився у чвертьфінал Кубка (instagram.com/lokomotyv.ua)
Автор: Андрій Костенко

У чвертьфінал Кубка України-2025/26 пробилося лише три представники елітного дивізіону – це антирекорд.

Коли раніше на даній стадії грало найбільше представників нижчих ліг – розповідає РБК-Україна.

Втрати УПЛ

До 1/8 фіналу турніру пробилися 16 команд, серед яких було лише п'ять клубів УПЛ. Решта представляли нижчі дивізіони, а "Агротех" став першою в історії аматорською командою на цій стадії Кубка.

Жереб звів між собою клуби УПЛ у двох парах, що зменшило шанси елітних колективів на присутність у чвертьфіналі. У підсумку до наступного етапу пройшли лише три представники УПЛ.

Новий рекорд нижчих за класом

Натомість команди з нижчих дивізіонів уперше в історії здобули п'ять місць у 1/4 фіналу Кубка України.

Раніше максимальне представництво складало чотири клуби – така ситуація траплялася лише двічі:

  • Сезон-2016/17: до чвертьфіналу дійшли чотири представники Першої ліги – "Іллічівець", "Миколаїв", "Нафтовик-Укрнафта" та "Полтава"
  • Сезон-2013/14: в 1/4 грали по два представники Першої ("Десна", "Нива" Тернопіль) та Другої ("Тернопіль", "Славутич") ліг.

Хто зіграє в чвертьфіналі

Найбільше представництво має Перша ліга – чотири клуби. Три колективи делегувала УПЛ. Ще одна команда виступає у Другій лізі.

Усі учасники 1/4 фіналу Кубка України-2025/26

УПЛ

  • "Динамо" (Київ)
  • ЛНЗ (Черкаси)
  • "Металіст 1925" (Харків)

Перша ліга

  • "Чернігів"
  • "Буковина" (Чернівці)
  • "Інгулець" (Петрове)
  • "Фенікс-Маріуполь"

Друга ліга

  • "Локомотив" (Київ)

Це означає, що у півфіналі гарантовано зіграє мінімум одна команда з нижчого дивізіону.

Коли жеребкування та матчі

Чвертьфінальні матчі Кубка України-2025/26 відбудуться навесні наступного року.

Про дату жеребкування організатори повідомлять пізніше.

Раніше ми представили повний розклад матчів та трансляцій 11 туру УПЛ, у якому зіграють "Шахтар" та "Динамо".

Також ми писали, що Андрій Ярмоленко зробив заяву про конфлікт із Шовковським.

Футбол Кубок України
