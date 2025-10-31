Такого ще не було: клуби УПЛ встановили антирекорд у Кубку України
У чвертьфінал Кубка України-2025/26 пробилося лише три представники елітного дивізіону – це антирекорд.
Коли раніше на даній стадії грало найбільше представників нижчих ліг – розповідає РБК-Україна.
Втрати УПЛ
До 1/8 фіналу турніру пробилися 16 команд, серед яких було лише п'ять клубів УПЛ. Решта представляли нижчі дивізіони, а "Агротех" став першою в історії аматорською командою на цій стадії Кубка.
Жереб звів між собою клуби УПЛ у двох парах, що зменшило шанси елітних колективів на присутність у чвертьфіналі. У підсумку до наступного етапу пройшли лише три представники УПЛ.
Новий рекорд нижчих за класом
Натомість команди з нижчих дивізіонів уперше в історії здобули п'ять місць у 1/4 фіналу Кубка України.
Раніше максимальне представництво складало чотири клуби – така ситуація траплялася лише двічі:
- Сезон-2016/17: до чвертьфіналу дійшли чотири представники Першої ліги – "Іллічівець", "Миколаїв", "Нафтовик-Укрнафта" та "Полтава"
- Сезон-2013/14: в 1/4 грали по два представники Першої ("Десна", "Нива" Тернопіль) та Другої ("Тернопіль", "Славутич") ліг.
Хто зіграє в чвертьфіналі
Найбільше представництво має Перша ліга – чотири клуби. Три колективи делегувала УПЛ. Ще одна команда виступає у Другій лізі.
Усі учасники 1/4 фіналу Кубка України-2025/26
УПЛ
- "Динамо" (Київ)
- ЛНЗ (Черкаси)
- "Металіст 1925" (Харків)
Перша ліга
- "Чернігів"
- "Буковина" (Чернівці)
- "Інгулець" (Петрове)
- "Фенікс-Маріуполь"
Друга ліга
- "Локомотив" (Київ)
Це означає, що у півфіналі гарантовано зіграє мінімум одна команда з нижчого дивізіону.
Коли жеребкування та матчі
Чвертьфінальні матчі Кубка України-2025/26 відбудуться навесні наступного року.
Про дату жеребкування організатори повідомлять пізніше.
