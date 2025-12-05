ЧС-2026: повні результати жеребкування

12 груп по чотири команді в кожній сформовані за підсумками жеребкування чемпіонату світу з футболу-2026. Церемонія пройшла 5 грудня у Центрі виконавських мистецтв у Вашингтоні.

Хто з ким зіграє на груповій стадії

Суперників дізналися 42 з 48-ми збірних, що вже забезпечили собі участь у мундіалі, а також 22 потенційних учасники, що розіграють шість путівок у європейському та міжконтинентальному плей-офф. Серед останніх – збірна України.

Перед жеребкуванням усіх учасників розділили на чотири кошики.

До першого потрапили господарі – збірні Мексики, Канади та США (які ще до жеребкування були розподілені у групи A, B та D відповідно), а також дев'ять інших команд із найвищим рейтингом.

Збірна України потрапила до четвертого кошика – разом з командами з найнижчим рейтингом ФІФА та майбутніми переможцями стикових матчів.

До кожної з 12-ти груп потрапили по одній команді з кожного кошика.

Група А: Мексика, Південна Корея, Південна Африка, європейський плей-офф D (Данія, Північна Македонія, Чехія, Ірландія)

Група В: Канада, Швейцарія, Катар, європейський плей-офф А (Італія, Уельс, Боснія і Герцеговина, Північна Ірландія)

Група С: Бразилія, Марокко, Шотландія, Гаїті

Група D: США, Австралія, Парагвай, європейський плей-офф С (Туреччина, Словаччина, Румунія, Косово)

Група Е: Німеччина, Еквадор, Кот-д'Івуар, Кюрасао

Група F: Нідерланди, Японія, Туніс, європейський плей-офф В (Україна, Польща, Албанія, Швеція)

Група G: Бельгія, Іран, Єгипет, Нова Зеландія

Група Н: Іспанія, Уругвай, Саудівська Аравія, Кабо-Верде

Група І: Франція, Сенегал, Норвегія, міжконтинентальний плей-офф 2 (Ірак, Болівія, Суринам)

Група J: Аргентина, Австрія, Алжир, Йорданія

Група К: Португалія, Колумбія, Узбекистан, міжконтинентальний плей-офф 1 (ДР Конго, Нова Каледонія, Ямайка)

Група L: Англія, Хорватія, Панама, Гана

За підсумками групового раунду до 1/16 фіналу вийдуть по дві найкращі команди кожного з квартетів, а також 8 з 12-ти збірних, що посядуть треті місця.

Що відомо про ЧС-2026

Турнір пройде з 11 червня до 19 липня 2026 року. Вперше в історії господарями мундіалю виступлять одразу три країни – США, Канада та Мексика.

Матчі турніру пройдуть у 16-ти містах: 2 – Канади, 3 – Мексики та 11 – США. Фінал відбудеться на арені "Метлайф" у місті Іст-Ратерфорд (штат Нью-Джерсі). Ця арена вміщує 82 500 глядачів, і традиційно використовується для проведення матчів НФЛ (американський футбол), а футбольний матч вперше прийняв у травні 2010 року. "Метлайф" є домашньою ареною для "Нью-Йорк Гігантс" та "Нью-Йорк Джетс" з НФЛ.

Стадіон "Метлайф", де пройде фінал ЧС-2026 (en.wikipedia.org)

Єдиним стадіоном, який раніше вже приймав матчі чемпіонатів світу з футболу, став "Ацтека" у Мехіко, де проходили матчі ЧС 1970 та 1986 років. ЧС-2026 відкриватимуть матчем на саме цьому стадіоні.

Вперше в історії у фінальній стадії ЧС візьмуть участь 48 національних збірних.

Найбільше представництво у Європи – 16 учасників. 12 команд вже отримали прямі путівки. Ще 4 – потраплять на мундіаль через стикові ігри.

Серед тих, хто побореться за додаткові перепустки і збірна Україна, яка проведе вирішальні матчі у березні 2026 року.