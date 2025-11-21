Від Мурсії до Молдови: де УАФ шукає арену для домашніх матчів збірної в плей-офф

Національна збірна України терміново розглядає одразу кілька можливих локацій для проведення матчів плей-офф відбору на чемпіонат світу-2026.

Про те, де можуть прийняти суперників "синьо-жовті" повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sport.ua .

Ідеальна Іспанія

Найбільш привабливим варіантом є іспанська Мурсія. Саме тут у березні поточного року українці грали з Бельгією у плей-офф Ліги націй. В тому матчі команда Сергія Реброва здобула перемогу – 3:1.

Іспанія ідеально підходить, як місце проведення тренувального збору у березні, після якого одразу можна провести офіційні матчі. Мова йде про півфінал і фінал плей-офф, якщо Україна в нього потрапить.

Інші варіанти

Окрім Іспанії, УАФ також розглядає можливості приймати суперників у Німеччині або Молдові.

Натомість, уже абсолютно виключений варіант з Польщею. Проти цього категорично виступає Сергій Ребров.

УАФ також відмовилася від пропозиції Швеції, проводити ігри на її території.

"Це нереалістична альтернатива. Польща, де Україна проводила свої домашні матчі у відбіркових іграх чемпіонату світу, також не є найімовірнішим варіантом", – заявив прес-секретар УАФ Віталій Плецан.

Зазначається також, що останнє слово у виборі країни та арени буде за Ребровим.

Дедлайн від ФІФА

За регламентом ФІФА, приймаюча сторона повинна визначитися з ареною за чотири місяці до матчу.

Таким чином, УАФ повинна ухвалити рішення про домашній стадіон до 26 листопада. Втім, враховуючи ситуацію в Україні, ФІФА може дати керівництву вітчизняного футболу додатковий час.

Україна у плей-офф ЧС-2026: що відомо

Збірна України під час жеребкування потрапила у шлях В – разом з командами Польщі, Албанії та Швеції.

У півфіналі наша команда зустрінеться зі шведами. Цей матч заплановано на 26 березня 2026 року.

У разі виходу в фінал, "синьо-жовті" зустрінуться 31 березня з переможцем у парі Польща – Албанія. В обох поєдинках Україна буде виступати в статусі господаря.