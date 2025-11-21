ua en ru
Пт, 21 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

Від Мурсії до Молдови: де УАФ шукає арену для домашніх матчів збірної в плей-офф

П'ятниця 21 листопада 2025 23:15
UA EN RU
Від Мурсії до Молдови: де УАФ шукає арену для домашніх матчів збірної в плей-офф Фото: Збірна України шукає домашню арену (УАФ)
Автор: Андрій Костенко

Національна збірна України терміново розглядає одразу кілька можливих локацій для проведення матчів плей-офф відбору на чемпіонат світу-2026.

Про те, де можуть прийняти суперників "синьо-жовті" повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sport.ua.

Ідеальна Іспанія

Найбільш привабливим варіантом є іспанська Мурсія. Саме тут у березні поточного року українці грали з Бельгією у плей-офф Ліги націй. В тому матчі команда Сергія Реброва здобула перемогу – 3:1.

Іспанія ідеально підходить, як місце проведення тренувального збору у березні, після якого одразу можна провести офіційні матчі. Мова йде про півфінал і фінал плей-офф, якщо Україна в нього потрапить.

Інші варіанти

Окрім Іспанії, УАФ також розглядає можливості приймати суперників у Німеччині або Молдові.

Натомість, уже абсолютно виключений варіант з Польщею. Проти цього категорично виступає Сергій Ребров.

УАФ також відмовилася від пропозиції Швеції, проводити ігри на її території.

"Це нереалістична альтернатива. Польща, де Україна проводила свої домашні матчі у відбіркових іграх чемпіонату світу, також не є найімовірнішим варіантом", – заявив прес-секретар УАФ Віталій Плецан.

Зазначається також, що останнє слово у виборі країни та арени буде за Ребровим.

Дедлайн від ФІФА

За регламентом ФІФА, приймаюча сторона повинна визначитися з ареною за чотири місяці до матчу.

Таким чином, УАФ повинна ухвалити рішення про домашній стадіон до 26 листопада. Втім, враховуючи ситуацію в Україні, ФІФА може дати керівництву вітчизняного футболу додатковий час.

Україна у плей-офф ЧС-2026: що відомо

Збірна України під час жеребкування потрапила у шлях В – разом з командами Польщі, Албанії та Швеції.

У півфіналі наша команда зустрінеться зі шведами. Цей матч заплановано на 26 березня 2026 року.

У разі виходу в фінал, "синьо-жовті" зустрінуться 31 березня з переможцем у парі Польща – Албанія. В обох поєдинках Україна буде виступати в статусі господаря.

Раніше ми писали, що аналітики прорахували шанси України та інших учасників плей-офф на вихід у фінал ЧС-2026.

Також читайте, чому позиція збірної України в оновленому рейтингу ФІФА здивувала багатьох фанатів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Футбол Чемпіонат світу Сергій Ребров
Новини
Трамп підтвердив дедлайн по мирному плану для України
Трамп підтвердив дедлайн по мирному плану для України
Аналітика
"Сім кілометрів пішки під дронами і артою". Як проходить пошук тіл загиблих на фронті
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна "Сім кілометрів пішки під дронами і артою". Як проходить пошук тіл загиблих на фронті