Жеребкування ЧС-2026: з ким де і коли зіграє Україна, якщо вийде в фінал
5 грудня у Вашингтоні пройшло жеребкування фінальної стадії чемпіонату світу-2026. Збірна України, яка ще бореться за вихід на мундіаль, отримала можливих суперників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Міжнародної федерації футболу (ФІФА).
Україна та потенційні сперники
Збірна України, яка зіграє в європейському плей-офф відбору, потрапила до четвертого кошика – разом з командами з найнижчим рейтингом ФІФА та майбутніми переможцями стикових матчів.
Під час жеребкування "синьо-жовті" отримали по одному потенційному супернику з трьох інших кошиків.
- З кошика 1 – Нідерланди
- З кошика 2 – Японія
- З кошика 3 – Туніс
Ці команди сформували групу F.
Якщо "синьо-жовті" вийдуть у фінал, вони на груповій стадії проведуть такі зустрічі:
- 14 червня, Україна – Туніс (у місті Арлінгтон)
- 20 червня, Україна – Нідерланди (Гуаделупе)
- 25 червня, Україна – Японія (Канзас-Сіті)
За підсумками групового раунду дві перші команди вийдуть до 1/16 фіналу, також туди потраплять 8 з 12-ти кращих збірних, що посіли 3-ті місця.
Шлях України на мундіаль
Для того, щоб потрапити у фінал ЧС-2026, українській команді потрібно здобути перемоги у двох матчах європейського турніру плей-офф.
26 березня 2026 року Україна зіграє у півфіналі проти Швеції. У разі перемоги, суперником команди Сергія Реброва у фіналі 31 березня 2026 року стане сильніший у парі Польща – Албанія.
Обидва матчі збірна України проведе як номінальний господар.
