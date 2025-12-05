ua en ru
Пт, 05 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

Жеребкування ЧС-2026: з ким де і коли зіграє Україна, якщо вийде в фінал

П'ятниця 05 грудня 2025 21:06
UA EN RU
Жеребкування ЧС-2026: з ким де і коли зіграє Україна, якщо вийде в фінал Фото: Збірна України дізналась потенційних суперників на ЧС-2026 (УАФ)
Автор: Андрій Костенко

5 грудня у Вашингтоні пройшло жеребкування фінальної стадії чемпіонату світу-2026. Збірна України, яка ще бореться за вихід на мундіаль, отримала можливих суперників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Міжнародної федерації футболу (ФІФА).

Україна та потенційні сперники

Збірна України, яка зіграє в європейському плей-офф відбору, потрапила до четвертого кошика – разом з командами з найнижчим рейтингом ФІФА та майбутніми переможцями стикових матчів.

Під час жеребкування "синьо-жовті" отримали по одному потенційному супернику з трьох інших кошиків.

  • З кошика 1 – Нідерланди
  • З кошика 2 – Японія
  • З кошика 3 – Туніс

Ці команди сформували групу F.

Якщо "синьо-жовті" вийдуть у фінал, вони на груповій стадії проведуть такі зустрічі:

  • 14 червня, Україна – Туніс (у місті Арлінгтон)
  • 20 червня, Україна – Нідерланди (Гуаделупе)
  • 25 червня, Україна – Японія (Канзас-Сіті)

За підсумками групового раунду дві перші команди вийдуть до 1/16 фіналу, також туди потраплять 8 з 12-ти кращих збірних, що посіли 3-ті місця.

Шлях України на мундіаль

Для того, щоб потрапити у фінал ЧС-2026, українській команді потрібно здобути перемоги у двох матчах європейського турніру плей-офф.

26 березня 2026 року Україна зіграє у півфіналі проти Швеції. У разі перемоги, суперником команди Сергія Реброва у фіналі 31 березня 2026 року стане сильніший у парі Польща – Албанія.

Обидва матчі збірна України проведе як номінальний господар.

Раніше ми розповіли, як Трамп отримав першу в історії "Премію миру" від ФІФА.

Також читайте, як УЄФА покарав Україну за банер про Росію.

Читайте РБК-Україна в Google News
Чемпіонат світу Футбол
Новини
Умєров і Гнатов проведуть ще одну зустріч із командою Трампа, - джерела
Умєров і Гнатов проведуть ще одну зустріч із командою Трампа, - джерела
Аналітика
Подвійна гра Кремля: як РФ "продає" США мирний план, а росіян готує до війни
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Подвійна гра Кремля: як РФ "продає" США мирний план, а росіян готує до війни