Женя Кот переніс операцію і налякав фанів фото з перев’язаною головою

Женя Кот (фото: instagram.com/kot_jenya)
Автор: Іванна Пашкевич

Український танцівник Женя Кот повідомив, що переніс операцію.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram хореографа.

Євген зазначив, що зважитися на втручання мав уже давно.

За словами артиста, він тривалий час відкладав операцію через постійні справи, однак зараз нарешті знайшов можливість зробити необхідну процедуру.

Женя Кот (фото: instagram.com/kot_jenya)

Кот запевнив, що все пройшло без ускладнень, хоча після операції він і досі відчуває дискомфорт.

"Все минуло успішно. Давно потрібно було це зробити, тож радий, що нарешті випала нагода. Трохи болить, але це минеться", - розповів хореограф.

Женя Кот (фото: instagram.com/kot_jenya)

Про подробиці свого стану Женя поки не говорить, однак, імовірно, операція була пов’язана з вухом.

Женя Кот (фото: instagram.com/kot_jenya)

Наразі знаменитість проходить період відновлення. Деякий час йому доводиться носити пов’язку на голові.

Женя Кот (фото: instagram.com/kot_jenya)

Уже відомо, що артиста виписали з лікарні, і зараз він реабілітується вдома.

