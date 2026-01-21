Женя Кот переніс операцію і налякав фанів фото з перев’язаною головою

Євген зазначив, що зважитися на втручання мав уже давно.

За словами артиста, він тривалий час відкладав операцію через постійні справи, однак зараз нарешті знайшов можливість зробити необхідну процедуру.

Женя Кот (фото: instagram.com/kot_jenya)

Кот запевнив, що все пройшло без ускладнень, хоча після операції він і досі відчуває дискомфорт.

"Все минуло успішно. Давно потрібно було це зробити, тож радий, що нарешті випала нагода. Трохи болить, але це минеться", - розповів хореограф.

Про подробиці свого стану Женя поки не говорить, однак, імовірно, операція була пов’язана з вухом.

Наразі знаменитість проходить період відновлення. Деякий час йому доводиться носити пов’язку на голові.

Уже відомо, що артиста виписали з лікарні, і зараз він реабілітується вдома.