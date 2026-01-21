RU

Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт

Женя Кот перенес операцию и напугал фанов фото с перевязанной головой

Женя Кот (фото: instagram.com/kot_jenya)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинский танцовщик Женя Кот сообщил, что перенес операцию.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram хореографа.

Евгений отметил, что решиться на вмешательство должен был уже давно.

По словам артиста, он долгое время откладывал операцию из-за постоянных дел, однако сейчас наконец-то нашел возможность сделать необходимую процедуру.

Женя Кот (фото: instagram.com/kot_jenya)

Кот заверил, что все прошло без осложнений, хотя после операции он до сих пор испытывает дискомфорт.

"Все прошло успешно. Давно нужно было это сделать, поэтому рад, что наконец выпала возможность. Немного болит, но это пройдет", - рассказал хореограф.

Женя Кот (фото: instagram.com/kot_jenya)

О подробностях своего состояния Женя пока не говорит, однако, предположительно, операция была связана с ухом.

Женя Кот (фото: instagram.com/kot_jenya)

В данный момент знаменитость проходит период восстановления. Некоторое время ему приходится носить повязку на голове.

Женя Кот (фото: instagram.com/kot_jenya)

Уже известно, что артиста выписали из больницы, и сейчас он реабилитируется дома.

Женя КотЗвезды шоу-бизнесаЗдоровье