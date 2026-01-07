ua en ru
Ср, 07 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Шоу бізнес

Українська стилістка та екс-дівчина Wellboy бореться з раком

Середа 07 січня 2026 10:36
UA EN RU
Українська стилістка та екс-дівчина Wellboy бореться з раком Яна Савченко (фото: instagram.com/krassavayaa)
Автор: Іванна Пашкевич

Українська стилістка Яна Савченко, а також колишня дівчина співака Wellboy, повідомила про серйозний діагноз. У своїх соцмережах вона зізналася, що їй діагностували онкологічне захворювання та вона вже проходить лікування.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram дівчини.

Яна опублікувала емоційний допис, в якому підбила підсумки року та вперше відкрито розповіла про боротьбу з хворобою.

"Друзі, ділюсь своїм підсумком року. Цей текст дався мені складно - я писала його майже місяць, бо не могла наважитися. Тому ви читаєте його вже в новому році", - написала Савченко.

Згодом стилістка повідомила про діагноз, який став для неї несподіваним ударом.

Українська стилістка та екс-дівчина Wellboy бореться з ракомЯна Савченко повідомила про рак (фото: instagram.com/krassavayaa)

"Мені діагностували Т-лімфобластну лімфому, простими словами - рак", - зізналася Яна.

Вона зазначила, що лікування можливе лише за допомогою хіміотерапії, і вже розповіла про складний графік та етапи терапії.

"It sucks, але таке може трапитися з будь-ким. Зараз я змирилась і роблю все, що від мене залежить. Лікування можливе лише хіміотерапією. Один тиждень я проводжу в лікарні на крапельницях, кілька тижнів - вдома на відновленні. За грудень я вже пройшла перший блок, попереду ще 4-5. Загалом лікування триватиме близько 6 місяців. З хороших новин, шанси на повне одужання високі", - повідомила екс-обраниця Вельбоя.

Через фізичний і психологічний стан стилістка наразі не може працювати, тому вирішила відкрити збір на лікування.

"Працювати зараз, на жаль, не можу ні фізично, ні психологічно. Тому відкриваю банку на своє лікування і буду вдячна за будь-яку підтримку", - написала Яна.

Українська стилістка та екс-дівчина Wellboy бореться з ракомЯна Савченко повідомила про рак (фото: instagram.com/krassavayaa)

Вона уточнила, що частину лікування покриває держава, однак значні витрати доводиться оплачувати самостійно.

"Частину лікування покриває держава (ура), але є багато додаткових витрат: аналізи, обстеження, ліки, процедури. Уже витрачено близько 220 000 грн. Точну фінальну суму спрогнозувати складно, тому чесно кажу - я не знаю, скільки ще знадобиться, і відкриваю збір без конкретної мети по сумі", - пояснила дівчина.

Також стилістка зазначила, що у разі успішного одужання залишок коштів планує передати на інші благодійні збори.

Українська стилістка та екс-дівчина Wellboy бореться з ракомЯна Савченко (фото: instagram.com/krassavayaa)

"Якщо після мого одужання (сподіваюсь, воно буде ) кошти залишаться - я передам їх на інші збори", - додала Савченко.

На завершення вона подякувала всім, хто підтримує її в цей непростий період.

"Дякую кожному, хто поруч", - написала стилістка.

Що відомо про Яну Савченко

Про Яну Савченко відомо небагато. Вона працює стилісткою та раніше перебувала у стосунках зі співаком Wellboy (Антоном Вельбоєм).

Пара познайомилася під час зйомок кліпу на пісню "Додому", де Яна відповідала за стиль.

Українська стилістка та екс-дівчина Wellboy бореться з ракомЯна Савченко і Антон Вельбой (фото: instagram.com/krassavayaa)

Згодом артист навіть познайомив дівчину зі своєю мамою, яка тепло її прийняла.

У 2024 році Wellboy повідомив про розставання з Яною. Співак зізнавався, що важко пережив розрив і визнав власну провину в завершенні стосунків.

Вас може зацікавити:

Увага: Цей матеріал має виключно загальноосвітній характер і не є медичною консультацією. Інформація призначена для ознайомлення з можливими симптомами, причинами та методами виявлення захворювань, але не повинна використовуватись для самодіагностики або самолікування. РБК-Україна не несе відповідальності за діагнози, поставлені на основі матеріалів сайту. У разі проблем зі здоров’ям обов’язково зверніться до кваліфікованого лікаря.

Читайте РБК-Україна в Google News
Wellboy Здоров'я
Новини
Потрощені будинки, серед потерпілих - діти: що відомо про наслідки атаки по Дніпру
Потрощені будинки, серед потерпілих - діти: що відомо про наслідки атаки по Дніпру
Аналітика
Навіщо Зеленський призначив Буданова головою ОП і звільняє Малюка
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Навіщо Зеленський призначив Буданова головою ОП і звільняє Малюка