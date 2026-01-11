ua en ru
20-річний український співак має проблеми зі здоров'ям: що відомо

Неділя 11 січня 2026 18:57
20-річний український співак має проблеми зі здоров'ям: що відомо YAKTAK (фото: instagram.com/yaktak_official)
Автор: Іванна Пашкевич

Український співак YAKTAK (справжнє ім’я - Ярослав Карпук), повідомив про серйозні проблеми зі здоров’ям.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram виконавця.

Артист з’явився у соцмережах з милицями та розповів, що йому довелося перенести операцію.

За його словами, проблеми виникли ще восени 2025 року під час концертного туру в США.

Під час одного з виступів на сцені 20-річний співак оступився, що призвело до травми ноги та тривалого лікування.

20-річний український співак має проблеми зі здоров'ям: що відомоYAKTAK (фото: instagram.com/yaktak_official)

Деталей ушкодження YAKTAK розкривати не став, однак зазначив, що без хірургічного втручання обійтися не вдалося.

Після місяців відновлення артисту все ж провели операцію. Наразі співак проходить реабілітацію та пересувається за допомогою милиць.

20-річний український співак має проблеми зі здоров'ям: що відомоYAKTAK (фото: instagram.com/yaktak_official)

"Історія, яка почалась в вересні 2025 року, в турі США, після одного дуже невдалого кроку на сцені, місяці лікування, тонни льоду, перев'язки і все ж таки без операції не обійшлось", - поділився артист.

20-річний український співак має проблеми зі здоров'ям: що відомоYAKTAK (фото: instagram.com/yaktak_official)

Коротка біографія YAKTAK

Справжнє ім'я YAKTAK - Ярослав Карпук. Артист родом із Волині та ще з підліткового віку почав активно будувати музичну кар’єру.

Ширшій аудиторії він став відомий після участі у телевізійному вокальному проєкті "Голос країни", а також завдяки перемозі в музичному конкурсі "Чорноморські ігри", де здобув гран-прі.

Паралельно з активною творчою діяльністю Ярослав навчається у Київській муніципальній академії естрадного та циркового мистецтва, обравши спеціальність артиста-вокаліста.

YAKTAK став одним із небагатьох українських виконавців, чиї пісні одночасно очолювали чарти Apple Music, Spotify та YouTube Music.

Композиції "Чекає вдома" та "Погляд" закріпили за YAKTAK статус одного з найпопулярніших молодих артистів країни.

Треки зібрали мільйони прослуховувань на стримінгових платформах і стали вірусними у TikTok, де під них створили тисячі відео.

Окрему увагу привернула й спільна робота співака зі співачкою KOLA - пісня "Порічка", яка швидко набрала понад мільйон переглядів на YouTube та продовжила впевнено триматися серед популярних релізів.

Увага: Цей матеріал має виключно загальноосвітній характер і не є медичною консультацією. Інформація призначена для ознайомлення з можливими симптомами, причинами та методами виявлення захворювань, але не повинна використовуватись для самодіагностики або самолікування. РБК-Україна не несе відповідальності за діагнози, поставлені на основі матеріалів сайту. У разі проблем зі здоров’ям обов’язково зверніться до кваліфікованого лікаря.

